V Maďarsku sa začne registrácia detí na očkovanie proti covidu

Budapešť 3. decembra (TASR) - Budúci týždeň v stredu (8. 12.) sa začne v Maďarsku registrácia na očkovanie detí vo veku od piatich do 11 rokov vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom v piatok spravodajský server hvg.hu s odvolaním sa na list rozosielaný detským lekárom.



Očkovaciu látku určenú pre deti od konzorcia spoločností Pfizer/BioNTech dovezú do Maďarska 14. decembra, o týždeň skôr, než sa plánovalo, píše server.



Vakcíny budú podávať ambulancie detských a všeobecných lekárov, ale aj očkovacie centrá.



Európska agentúra pre lieky (EMA) schválila podávanie proticovidovej vakcíny od Pfizer/BioNTech deťom od piatich do 11 rokov 25. novembra.



Zaočkovaných proti covidu je v Maďarsku vyše 6,1 milióna z desiatich miliónov obyvateľov. Tretiu dávku podali už takmer 2,7 milióna ľuďom. Počet obetí koronavírusovej pandémie v Maďarsku dosiahol 35.122. Celkový počet nakazených v rámci pandémie, ktorej štvrtá vlna v týchto dňoch kulminuje, stúpol na 1.134.869.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)