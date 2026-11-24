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V Maďarsku schválil zrušenie zastropovanie cien potravín a drogérie
Vláda odôvodnila krok tým, že situácia na trhu sa už normalizovala, preto nepovažuje za opodstatnené udržiavať obmedzenie, ktoré podľa nej bránilo rovnej hospodárskej súťaži.
Autor TASR
Budapešť 24. novembra (TASR) - Maďarský parlament v utorok zrušil zastropovanie obchodných marží na potraviny a drogériový tovar. Novelu zákona o obchode z roku 2005 schválili poslanci 135 hlasmi, proti bolo 49 zákonodarcov a šiesti sa zdržali hlasovania, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.
Vláda odôvodnila krok tým, že situácia na trhu sa už normalizovala, preto nepovažuje za opodstatnené udržiavať obmedzenie, ktoré podľa nej bránilo rovnej hospodárskej súťaži. V odôvodnení návrhu kabinet uviedol, že záujmom spotrebiteľov je dostupnosť cenovo prijateľného tovaru v zodpovedajúcej kvalite a širokom sortimente, čomu zrušenie stropu pomôže, keďže obchodníkom umožní poskytovať plošnejšie a výraznejšie zľavy.
Zastropovanie marží síce výrazne znížilo ceny vybraných základných potravín a hygienických potrieb, no podľa kritikov zároveň vyvolalo zdražovanie iných výrobkov, pretože obchody sa snažili stratu z regulovaných položiek vykompenzovať zvyšovaním cien ostatného tovaru.
Obmedzenie cien prestane platiť ôsmy deň po tom, ako zákon podpíše prezident András Baka a bude zverejnený v úradnom vestníku.
Regulácia cien patrila ku kľúčovým nástrojom hospodárskej politiky bývalých vlád premiéra Viktora Orbána v boji proti inflácii. K priamemu zastropovaniu cien pohonných látok pristúpil jeho kabinet v novembri 2021 a od februára 2022 zaviedol aj cenové stropy na vybrané základné potraviny ako cukor, múka, olej, mlieko či niektoré druhy mäsa, neskôr aj vajcia a zemiaky, ktoré platili do augusta 2023. Následne ich nahradili povinné zľavové akcie v obchodných reťazcoch a štátny online monitorovací systém.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vláda odôvodnila krok tým, že situácia na trhu sa už normalizovala, preto nepovažuje za opodstatnené udržiavať obmedzenie, ktoré podľa nej bránilo rovnej hospodárskej súťaži. V odôvodnení návrhu kabinet uviedol, že záujmom spotrebiteľov je dostupnosť cenovo prijateľného tovaru v zodpovedajúcej kvalite a širokom sortimente, čomu zrušenie stropu pomôže, keďže obchodníkom umožní poskytovať plošnejšie a výraznejšie zľavy.
Zastropovanie marží síce výrazne znížilo ceny vybraných základných potravín a hygienických potrieb, no podľa kritikov zároveň vyvolalo zdražovanie iných výrobkov, pretože obchody sa snažili stratu z regulovaných položiek vykompenzovať zvyšovaním cien ostatného tovaru.
Obmedzenie cien prestane platiť ôsmy deň po tom, ako zákon podpíše prezident András Baka a bude zverejnený v úradnom vestníku.
Regulácia cien patrila ku kľúčovým nástrojom hospodárskej politiky bývalých vlád premiéra Viktora Orbána v boji proti inflácii. K priamemu zastropovaniu cien pohonných látok pristúpil jeho kabinet v novembri 2021 a od februára 2022 zaviedol aj cenové stropy na vybrané základné potraviny ako cukor, múka, olej, mlieko či niektoré druhy mäsa, neskôr aj vajcia a zemiaky, ktoré platili do augusta 2023. Následne ich nahradili povinné zľavové akcie v obchodných reťazcoch a štátny online monitorovací systém.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)