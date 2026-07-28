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V Maďarsku schválili zriadenie úradu na vymáhanie verejného majetku

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Na snímke maďarský premiér Péter Magyar (vpravo) vystupuje s prejavom na mimoriadnom zasadnutí parlamentu v Budapešti v pondelok 27. júla 2026. Foto: TASR/DUNA/MTI-Zoltán Balogh

Proti zriadeniu hlasovalo len 46 poslancov opozičnej strany Fidesz.

Autor TASR
Budapešť 28. júla (TASR) – Maďarský parlament v utorok schválil zákon na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku (NVVH). Proti zriadeniu hlasovalo len 46 poslancov opozičnej strany Fidesz. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Za návrh hlasovalo 143 poslancov vládnej strany Tisza a opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), pričom prijatie zákona si vyžadovalo dvojtretinovú väčšinu 199-členného zákonodarného zboru.

Premiér Péter Magyar v polovici júna vyhlásil, že hlavnou úlohou NVVH bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Podľa predsedu vlády ide o kľúčový krok k tomu, aby „verejné financie opäť nadobudli charakter verejných prostriedkov“, pričom navrhol najprísnejšiu možnú verziu tohto zákona. Magyar pred utorkovým hlasovaním parlamentu opäť zdôraznil, že ide o zásadný míľnik v zmene režimu.

NVVH bude nezávislým ústredným rozpočtovým orgánom. Predseda úradu bude mať povinnosť každoročne predkladať parlamentu správu o činnosti inštitúcie. Vedenie úradu bude mať okrem neho aj štyroch podpredsedov. Ich nomináciu zastreší ústavnoprávny výbor parlamentu, pričom plénum ich má zvoliť do 30 dní.

Zvolení funkcionári budú disponovať imunitou a opätovná kandidatúra do tejto funkcie nebude možná. V rámci svojich kompetencií bude NVVH posudzovať riziká, vyšetrovať prípady v oblasti ochrany verejného majetku či nariaďovať príslušný dohľad.

S cieľom vymáhať a chrániť verejný majetok bude mať tento úrad vyšetrovacie právomoci a bude môcť žiadať o spoluprácu políciu, prokuratúru, daňovú a colnú správu, aj ďalšie orgány, píše server.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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