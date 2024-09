V Maďarsku spoločne hliadkujú maďarskí, rakúski a nemeckí policajti

Budapešť 10. septembra (TASR) - V utorok sa v budapeštianskom metre spolu s maďarskými policajtmi objavili aj rakúski uniformovaní policajti. Uviedol to server index.hu, pre ktorý Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) potvrdilo, že do hlavného mesta prišli rakúski aj nemeckí policajti. V rámci rakúsko-maďarsko-nemeckej spolupráce proti migrácii budú spoločne hliadkovať, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Cieľom spoločnej akcie je kontrola vlakov smerujúcich do západnej Európy, spresnilo ORFK, podľa ktorého v utorok boli nasadené dve spoločné hliadky. Zahraniční policajti cestujú na stanice prostriedkami mestskej hromadnej dopravy, čo prispieva k posilneniu subjektívneho pocitu bezpečia cestujúcich.



Maďarská polícia minulý týždňom oznámila, že od polovice septembra bude maďarským kolegom v spoločných hliadkových službách pomáhať 48-50 rakúskych policajtov.



Rakúski policajti počas svojej činnosti v Maďarsku nosia vlastné uniformy a výstroj. V súlade s maďarskou legislatívou hliadkujú výhradne spoločne s miestnymi policajtmi.



Spoločné hliadky sa vykonávajú najmä v južných pohraničných úsekoch Maďarska, uviedlo ORFK a kontrolujú najmä prihraničné osady a okolité verejné komunikácie.



Ministri vnútra Maďarska a Rakúska uzavreli dohodu v roku 2020, rakúska polícia tak nepretržite pomáha chrániť vonkajšie hranice Európskej únie a bojovať proti nelegálnej migrácii a prevádzačom.



O nemeckých policajtoch nasadených v Maďarsku oficiálne miesta bližšie informácie neuviedli.