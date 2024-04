V Maďarsku sprísnili obmedzenia pre neheterosexuálny obsah

Budapešť 24. apríla (TASR) — Maďarská vláda sprísnila nariadenie, ktoré má maloletým osobám zabrániť dostať sa do kontaktu s témami homosexuality a transsexuality. V utorok večer bolo v zbierke zákonov zverejnené nové nariadenie, podľa ktorého sa obmedzenia netýkajú len kníh a filmov, ale aj hračiek, ako sú bábiky či stavebnice Lego. Uviedla to v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na maďarské médiá kritické voči vláde.



Maďarský parlament schválil 15. júna 2021 vládny návrh zákona o ochrane pred pedofíliou, ktorý sa rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšíril aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Okrem iného zakazuje sprístupňovať deťom a mládeži knihy, filmy a iné dátové nosiče, ktoré zobrazujú sexualitu odlišnú od heterosexuálnej. Zodpovedajúce produkty sa môžu predávať len zabalené v maloobchodných predajniach a nesmú sa ponúkať v detských oddeleniach.



Nové nariadenie stanovuje, že všetky produkty, ktoré tematizujú "odchýlku od pohlavia pri narodení, zmenu pohlavia, propagujú homosexualitu alebo samoúčelne prezentujú sexualitu", sa nesmú predávať v okruhu 200 metrov od kostolov, škôl a iných školských zariadení.



Nariadenie nekonkretizuje okruh produktov. Provládne médiá predtým kritizovali, že neheterosexuálny obsah sa už "nasťahoval do detských izieb", napríklad v podobe bábik, ktorých pohlavie je možné zmeniť alebo ktoré sú rodovo neutrálne, či kociek Lega vo farbe dúhy, symbolizujúcich LGBT komunitu. V týchto médiách sa navyše homosexualita často stotožňuje s pedofíliou, konštatuje DPA.



Vláda premiéra Viktora Orbána odôvodňuje takéto nariadenia cieľom ochrany detí. Začiatkom tohto roka však otriasol Maďarskom škandál, keď prezidentka Katalin Nováková udelila milosť mužovi odsúdenému za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. Kauza vyvolala masové protesty a Nováková bol nútená odstúpiť.