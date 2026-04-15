V Maďarsku sťahujú vojakov z ochrany kritickej infraštruktúry
Autor TASR
Budapešť 15. apríla (TASR) - Niekoľko dní po parlamentných voľbách v Maďarsku a porážke vládnej strany Fidesz nariadil náčelník generálneho štábu ozbrojených síl (HVK) Gábor Böröndi stiahnutie vojakov, ktorí chránili kritickú energetickú infraštruktúru v krajine. Uviedol to v stredu server 444.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server pripomenul, že premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán v predvolebnej kampani naznačoval, že Ukrajina by po blokáde ropovodu Družba mohla zaútočiť na maďarské energetické systémy. Preto 25. februára vo videu zverejnenom na Facebooku oznámil, že na ich ochranu nasadia vojakov.
Web 444.hu konštatoval, že zábery s nasadenými vojakmi v skutočnosti slúžili na „propagandu strane Fidesz“.
„Maďarské ozbrojené sily začali racionalizovať počet vojakov zapojených do posilnenia ochrany infraštruktúry a energetických zariadení,“ uviedol HVK pre server.
Na základe vyjadrenia generálneho štábu prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry medzičasom prehodnotili a upravili svoje bezpečnostné opatrenia a posilnili ochranu objektov vo vlastnej réžii.
„Maďarské ozbrojené sily budú preto od 15. apríla 2026 postupne znižovať počet nasadených síl a sťahujú sa z miest, kde už ministerstvo energetiky nepovažuje vojenské posily za potrebné,“ píše sa vo vyhlásení HVK.
Maďarská armáda poslala na ochranu energetickej infraštruktúry 600 vojakov.
