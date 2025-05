V Maďarsku stíhajú aktivistov, ktorí poškodili vládnu budovu

Budapešť 16. mája (TASR) - Maďarská polícia začala trestné stíhanie voči skupine aktivistov opozičného hnutia Momentum, ktorá v piatok predpoludním spôsobila materiálne škody na budove Úradu na ochranu suverenity. S odvolaním sa na server szeretlekmagyarorszag.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Opoziční aktivisti, ktorí protestovali proti krokom vlády v oblasti slobody tlače a činnosti občianskych organizácií, vyvesili na budovu transparent s nápisom: „Želáme si slobodu tlače“. Zároveň červenou farbou pretreli tabuľu a oplotenie úradu a na krátky čas zablokovali vchod.



Policajti legitimovali účastníkov zhromaždenia a pre podozrenie z vandalizmu začali voči nim trestné stíhanie.



Poslanec hnutia János Stummer oznámil, že v piatok o 17.00 h organizujú pred vchodom do úradu demonštráciu. „Po novele zákona o zhromažďovaní teraz pripravuje vláda zákon týkajúci sa médií. Ak tento zákon parlament budúci týždeň schváli, tak vládny Fidesz urobí ďalší krok k manipulácii nadchádzajúcej volebnej kampane,“ povedal.



Vládny návrh zákona „O transparentnosti vo verejnom živote“ by vláde umožnil zasiahnuť do činnosti médií a neziskových organizácií, o ktorých sa domnieva, že ohrozujú suverenitu krajiny. Očakáva sa, že parlament návrh bude schvaľovať budúci týždeň v utorok, píše telex.hu.



Šéf Úradu na ochranu suverenity Tamás Lánczi na Facebooku v reakcii na protest napísal, že Momentum bojuje proti transparentnosti a pritom používa vandalstvo. Táto strana podľa neho bola subjektom zakázaného zahraničného financovania predvolebnej kampane v roku 2022, keď zahraničné záujmové skupiny zasahovali miliardovými manipuláciami do maďarskej vnútornej politiky.



Návrh zákona v utorok predložil parlamentu poslanec maďarskej vládnej strany Fidesz János Halász. V prípade schválenia by skomplikoval prácu a existenciu organizácií so zahraničným financovaním.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v prejave 15. marca ostro postavil proti občianskym organizáciám kritickým voči vláde, proti novinárom nezávislej tlače, proti sudcom demonštrujúcim za nezávislosť súdnictva a proti opozičným politikom, ktorí sú podľa Fideszu financovaní zo zahraničia, a avizoval „jarné upratovanie“, pripomenul telex.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)