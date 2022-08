V Maďarsku stúpa počet malých detí nakazených koronavírusom

Budapešť 9. augusta (TASR) - V Maďarsku stúpa počet nakazených novým druhom koronavírusu, prekvapujúco je medzi nimi veľa detí do päť rokov. Konštatuje to v utorok internetové vydanie denníka Népszava, podľa ktorého pre menšie deti ešte nie je prístupná žiadna vakcína, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Denník cituje detského lekára z budapeštianskej mestskej časti Csepel Györgya Pótu, ktorého v tomto období denne navštívia dve až tri deti s ochorením COVID-19. Lekár zdôraznil, že počas leta ani jeden z jeho covidových pacientov nepotreboval hospitalizáciu. Posťažoval sa však, že miera očkovania je dosť nízka. Spomedzi detí, ktoré by mohli byť zaočkované, dostala vakcínu iba pätina.



Podľa najnovších údajov zverejnených vládou pribudlo v Maďarsku za týždeň 21.840 infikovaných a v súvislosti s covidovým ochorením zomrelo 96 pacientov. Predchádzajúci týždeň sa nakazilo 14.402 osôb a zomrelo 54 ľudí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)