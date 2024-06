V Maďarsku uzavreli vyšetrovanie, ktoré dostalo do ulíc tisíce ľudí

Budapešť 20. júna (TASR) - Maďarská prokuratúra ukončila vyšetrovanie prípadu, v ktorom bývalý vládny predstaviteľ Péter Magyar obvinil spolupracovníkov vládneho kabinetu zo zasahovania do vyšetrovania korupcie. Prokuratúra svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že nenašla dôkazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Magyar obvinenie vzniesol ešte v marci a medzičasom sa stal lídrom najväčšej opozičnej strany TISZA. Magyarova strana označila štvrtkovú tlačovú konferenciu prokuratúry za "neuveriteľnú" a vyhlásenie považuje za "čiastočne nepravdivé".



Pôvodný prípad sa týkal bývalého štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Pála Völnera, ktorého v roku 2022 obvinili z prijímania úplatkov od bývalého predsedu Zboru maďarských súdnych exekútorov (BVK) Györgya Schadla. Obaja obvinení trvajú na svojej nevine, no prokuratúra pre nich žiada trest odňatia slobody.



Magyar v marci zverejnil nahrávku rozhovoru s bývalou ministerkou spravodlivosti a zároveň svojou exmanželkou Judit Vargovou. Na nahrávke Vargová podrobne popísala údajný pokus spolupracovníkov šéfa Orbánovej kancelárie o pozmenenie dokumentov k prípadu. V reakcii na zverejnenie nahrávky vyšli do ulíc protestovať tisíce ľudí.



"Na manipuláciu takého veľkého množstva dokumentov z vyšetrovania by bola potrebná vysoká úroveň koordinácie, ktorá by nebola možná ani s pomocou zvnútra," uviedol generálny prokurátor Fürcht Pál. Podľa Magyara však prokuratúra úmyselne interpretovala slová Vargovej nesprávne. Prokuratúra sa k jeho tvrdeniam odmietla vyjadriť.