V Maďarsku vlani zo systému vzdelávania odišlo 5316 učiteľov

Budapešť 25. apríla (TASR) - Vlani opustilo systém vzdelávania v Maďarsku pre nespokojnosť s podmienkami v školstve 5316 učiteľov. V roku 2021 z rovnakých príčin odišlo 3738 pedagógov. Vyplýva to z údajov zverejnených v utorok serverom infostart.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Počet pedagógov, ktorí podali výpovede či odišli po vzájomnej dohode so školou, medziročne stúpol o 42 percent, konštatoval poslanec opozičnej strany Momentum Endre Tóth. Svoje údaje získal zo všetkých 60 školských obvodov.



Podľa jeho slov vláde zrejme neprekáža, že počet učiteľov neustále klesá. "V situácii, keď na školách vládne mimoriadne zlá atmosféra, rezort zodpovedný za verejné vzdelávanie pripravil z pomsty voči učiteľom zákon, ktorý by zhoršil takmer všetky ich pracovné podmienky a zrušil by pedagógom aj štatút štátnych zamestnancov," dodal Tóth.



Na protest proti zlému smerovaniu školstva protestovali v pondelok stovky učiteľov, žiakov a sympatizantov.



Predstavitelia odborových organizácií pedagógov v utorok opäť rokovali so zástupcami rezortu vnútra, pod ktoré verejné školstvo patrí, avšak podľa odborárov nedošlo k žiadnemu posunu.



Členka Republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Erzsébet Nagyová pripustila, že na schôdzke došlo k drobným korekciám v prospech učiteľov. Rokovanie označila za "divadlo", pretože kompetentná osoba, s ktorou je možné sa na niečom dohodnúť, ani v utorok nebola prítomná.



Séria protestov a štrajkov učiteľov sa začala 31. januára 2022. Plat učiteľov v Maďarsku dosahoval minulý rok 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent. Cieľom učiteľov nie je iba riešenie miezd, ale tiež zlepšenie verejného vzdelávania.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)