V Maďarsku vyzval Falus k zúročeniu celoplošného testovania v SR

Budapešť 4. novembra (TASR) - Skúsenosti získané pri celoplošnom testovaní slovenského obyvateľstva na prítomnosť nového druhu koronavírusu by bolo potrebné zúročiť aj v Maďarsku. V rozhovore pre internetové vydanie denníka Népszava to v stredu povedal bývalý šéf Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Ferenc Falus.



Podľa jeho slov by aj v Maďarsku malo význam uskutočniť celoštátne testovanie. "Klasickou metódou našli na Slovensku denne iba 2000 až 3000 infikovaných, veľkým testovaním však počas víkendu odhalili 38.000. Takto ich môžu izolovať a zabrániť tomu, aby sa infekcia šírila ďalej," zdôraznil Falus.



Podotkol, že by bolo dobre v Maďarsku zopakovať aspoň letné testovanie, keď na vzorke 17.000 osôb overovali úrady premorenosť obyvateľstva.



S celoplošným testovaním, aké prebehlo na Slovensku, naopak nesúhlasí primár Ústavu hematológie a infektológie Juhopeštianskej nemocnice Centrum János Szlávik.



"Testovanie je dobré vtedy, ak sa k nemu pridruží mohutné vyhľadávanie a sledovanie kontaktov. Na Slovensku teraz otestujú každého. Nesúhlasím s tým, pretože antigénový rýchlotest ukáže iba veľmi úzku fázu infekcie. Tieto rýchlotesty majú svoje opodstatnenie u záchranárov, pretože oni prichádzajú k chorým ľuďom, ktorých počas prevozu do nemocnice otestujú, a to je veľmi užitočné. Na masové testovanie by som však antigénový test nepoužil," zdôraznil Szlávik.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Maďarsku 4219 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo za tento čas 90 pacientov. V krajine evidujú celkovo 90.988 infikovaných vírusom SARS-CoV-2, pričom z nákazy sa zotavilo 21.232 ľudí. Od vypuknutia epidémie spájajú s týmto koronavírusom celkovo 2063 úmrtí.



Aktuálne je v Maďarsku nakazených 67.693 ľudí, s ochorením COVID-19 ošetrujú v nemocniciach 4871 pacientov, z ktorých je 355 napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.