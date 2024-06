V Maďarsku zadržali 32 Ukrajincov, ktorí utiekli cez hranice

Kyjev 10. júna (TASR) - Maďarsko zadržalo 32 ukrajinských občanov, ktorí unikli v nákladom aute cez hranice z Ukrajiny do Maďarska, uviedol v pondelok hovorca ukrajinskej pohraničnej stráže Andrij Demčenko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Susedná strana nám oznámila, že objavila vozidlo a zadržala 32 ukrajinských občanov," povedal Demčenko pre noviny Ukrajinska pravda.



Videokamery na ukrajinskej strane hranice zaznamenali nákladné vozidlo, ktoré sa pohybovalo z poľnej cesty smerom k hranici. Neskôr vozidlo našli opustené na maďarskej strane, píše Ukrajinska pravda.



Demčenko uviedol, že sa objavili špekulácie, že nákladné vozidlo patrí ukrajinskej armáde, a to na základe jeho zelenej farby a čiernej poznávacej značky. Podľa neho sa však nepredpokladá, že by vozidlo pochádzalo od armády.



Demčenko taktiež uviedol, že ukrajinská pohraničná stráž zadržala niekoľko osôb, ktoré sa údajne mohli podieľať na presune týchto osôb cez hranice.



Na Ukrajine je v dôsledku vojny s Ruskom vyhlásené stanné právo. Muži v brannom veku majú až na niekoľko výnimiek zakázané opustiť svoju krajinu. Často však dochádza k pokusom mužov o útek cez hranice do susedných štátov EÚ a Moldavska.