V Maďarsku zadržali prevádzača, ktorý havaroval s 12 migrantmi

Budapešť 14. novembra (TASR) - Maďarská polícia vypátrala a zadržala občana Bulharska, ktorý v nedeľu havaroval v Čongrádsko-čanádskej župe s 12 migrantmi v aute. Vodič po náraze auta do stromu z miesta nehody ušiel. Uviedla to v pondelok agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Polícia našla prázdne havarované vozidlo s bulharským evidenčným číslom pri obci Ruzsa. V okolí nehody sa pohybovalo 12 cudzincov bez dokladov, ktorí policajnej hliadke povedali, že cestovali havarovaným autom. Z nich šiesti tvrdili, že sú občanmi Afganistanu, ďalších šesť uviedlo, že pochádzajú z Indie.



Záchranári ôsmich zranených migrantov previezli do nemocnice, zvyšných policajti po vypočutí odvedú k dočasným hraničným zábranám.



Polícia 32-ročného Bulhara zadržala pri obci Balotaszállás v susednej Báčsko-malokumánskej župe.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)