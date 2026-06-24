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V Maďarsku zadržali Slováka obvineného z prípravy útoku kyselinou
Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania.
Autor TASR
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Budapešť 24. júna (TASR) - V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Informáciu pre TASR poskytla hovorkyňa odboru komunikácie Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Vďaka intenzívnej operatívnej výmene informácií a medzinárodnej policajnej spolupráci cieľových pátračov NCODK Prezídia Policajného zboru a Maďarských cieľových pátračov združených v Európskej sieti jednotiek cieľového pátrania ENFAST došlo v Maďarsku k vypátraniu a špeciálnymi jednotkami Maďarskej polície aj k zadržaniu hľadaného 32-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.
Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Napriek tomu sa ho podarilo lokalizovať a následne zadržať príslušníkmi špeciálnych jednotiek maďarskej polície.
Zadržaný muž bol v máji tohto roka obvinený vyšetrovateľom protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru zo závažných násilných trestných činov. Podľa doterajších zistení sa mal podieľať na príprave fyzických útokov voči dvom ženám na východnom Slovensku. Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou.
K dokonaniu pripravovaných skutkov napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu a operatívnej činnosti polície.
Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzatí zadržaného muža do predbežnej vydávacej väzby. V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na trestné stíhanie do Slovenskej republiky. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vďaka intenzívnej operatívnej výmene informácií a medzinárodnej policajnej spolupráci cieľových pátračov NCODK Prezídia Policajného zboru a Maďarských cieľových pátračov združených v Európskej sieti jednotiek cieľového pátrania ENFAST došlo v Maďarsku k vypátraniu a špeciálnymi jednotkami Maďarskej polície aj k zadržaniu hľadaného 32-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz.
Hľadaný muž sa počas úteku snažil vyhýbať spravodlivosti využívaním sofistikovaných spôsobov ukrývania. Používal falošné identity a opakovane menil miesta svojho pobytu v severných regiónoch Maďarska. Napriek tomu sa ho podarilo lokalizovať a následne zadržať príslušníkmi špeciálnych jednotiek maďarskej polície.
Zadržaný muž bol v máji tohto roka obvinený vyšetrovateľom protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru zo závažných násilných trestných činov. Podľa doterajších zistení sa mal podieľať na príprave fyzických útokov voči dvom ženám na východnom Slovensku. Jedným z plánovaných útokov malo byť aj obliatie jednej z potenciálnych obetí kyselinou.
K dokonaniu pripravovaných skutkov napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu a operatívnej činnosti polície.
Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzatí zadržaného muža do predbežnej vydávacej väzby. V nej zotrvá do vykonania potrebných procesných a justičných úkonov súvisiacich s jeho vydaním na trestné stíhanie do Slovenskej republiky. O jeho vydaní bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)