V Maďarsku zadržali slovenského a tureckého prevádzača s 9 migrantmi

Budapešť 30. septembra (TASR) - V piatok v západomaďarskom meste Szombathely polícia zadržala osobné auto so slovenským evidenčným číslom, v ktorom turecký vodič a občan SR viezli deväť ilegálnych migrantov. Pre regionálny server Nyugat.hu to uviedla polícia Vašskej župy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Cudzinci nemali osobné doklady a polícii tvrdili, že sú občanmi Sýrie. Hliadka ich v zmysle maďarských zákonov dopravila k dočasným hraničným zábranám na južných hraniciach.



Tureckého vodiča a slovenského spolujazdca začala polícia stíhať pre podozrenie z trestného činu prevádzačstva. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody v dĺžke od jedného do piatich rokov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach) bre