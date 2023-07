V Maďarsku zadržali Švéda, ktorý prevádzal 36 migrantov

Budapešť 10. júla (TASR) - Maďarská polícia zadržala v pondelok pri meste Vesprém švédskeho občana, ktorý viezol v malom nákladnom aute 36 ilegálnych migrantov. Podľa servera 444.hu to uviedla polícia Vesprémskej stolice, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Furgon s maďarským evidenčným číslom zastavila hliadka na štátnej ceste č. 8 pri odbočke do obce Litér.



Migranti nemali pri sebe osobné doklady. Pätnásti z nich polícii povedali, že pochádzajú z Turecka, 11 migrantov prišlo zo Sýrie, deväť z Maroka a jeden z Kirgizska.



Polícia začala trestné stíhanie vodiča pre podozrenie z trestného činu prevádzačstva. Migrantov úrady previezli k dočasným hraničným zábranám na hraniciach so Srbskom.