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V Maďarsku zaistili systémy a databázy opozičného Fideszu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Magyarova vláda obviňuje bývalých vládnych predstaviteľov Fideszu z korupcie.

Autor TASR
Budapešť 21. júla (TASR) - Vyšetrovatelia maďarských úradov činných v trestnom konaní v utorok vstúpili do dátového centra, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz, s cieľom zaistiť systémy a databázy strany. TASR o tom píše podľa agentúry MTI.

Šéf komunikácie Fideszu Bertalan Havasi vo svojom stanovisku uviedol, že nič takéto sa v Maďarsku nestalo od pádu komunizmu v roku 1990. Vládna strana Tisza podľa neho zlyhala vo svojej snahe „vymazať Fidesz a odpor voči autokracii politickými prostriedkami“, a preto sa pokúša „zneškodniť Fidesz právnou cestou“.

„Fidesz sa však nepodvolí politickým ani právnym hrozbám; neustúpi a bude čeliť násilnej autokracii strany Tisza,“ zdôraznil Havasi.

Maďarský premiér Péter Magyar sa k postupu vyšetrovateľov bližšie nevyjadril. Na Facebooku iba napísal, že očakáva stanovisko prokuratúry.

Magyarova vláda obviňuje bývalých vládnych predstaviteľov Fideszu z korupcie. Po víťazných voľbách už parlament schválili balík protikoručpných zákonov, posilnil právomoci protikorupčného Úradu pre integritu a sprísnil pravidlá pre majetkové priznania politikov. Maďarsko tiež vstúpilo do Európskej prokuratúry a vláda predložila návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku (NVVH), ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku.
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