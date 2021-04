V Maďarsku zaočkovali už 2,5 milióna ľudí, v stredu otvárajú obchody

Budapešť 6. apríla (TASR) - Počet zaočkovaných proti novému typu koronavírusu v Maďarsku dosiahol v utorok 2,5 milióna, preto sa v stredu môžu otvoriť obchody a prevádzky služieb. Oznámil to na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Premiér zdôraznil, že v priebehu uplynulého mesiaca dva a pol násobne stúpol počet zaočkovaných, preto od stredy už môžu byť otvorené obchody a prevádzky služieb, v ktorých ale budú musieť byť dodržané epidemiologické opatrenia. Orbán vyzval občanov na ich dodržiavanie.



V zmysle aktuálneho nariadenia vlády od stredy bude zákaz vychádzania skrátený na obdobie od 22.00 h do 05.00 h. Obchody budú môcť byť otvorené od 05.00 h do 21.30 h, pričom na desať metrov štvorcových plochy predajne bude môcť byť len jeden nakupujúci.



Pravidlá nosenia rúšok sa nemenia, zostáva povinné na (určených) verejných priestranstvách, v obchodoch a prostriedkoch hromadnej dopravy.



Za posledný deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým typom koronavírusu 1890 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 170 pacientov, počet obetí koronavírusovej pandémie tak dosiahol 22.098.



Aktuálne je infikovaných 251.077 osôb. V nemocniciach ošetrujú 12.007 covidových pacientov, z ktorých 1440 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.



Očkovanie proti vírusu SARS-CoV-2 prebiehalo aj počas veľkonočných sviatkov, počet zaočkovaných dosiahol v utorok popoludní 2,5 milióna, z toho 920.000 ľudí dostalo aj druhú dávku. Vláda vopred avizovala, že po zaočkovaní dva a pol milióna osôb prvou dávkou očkovacej látky bude možné začať s postupným zmierňovaním prísnych karanténnych opatrení.