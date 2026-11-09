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V Maďarsku zasiahli proti prevádzačom, zadržali i Orbánovho brata
Policajné zásahy prebiehajú v rámci dvoch paralelných trestných konaní týkajúcich sa organizovaného prevádzačstva.
Autor TASR,aktualizované
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Budapešť 9. novembra (TASR) – Maďarská polícia zadržala brata bývalého premiéra Viktora Orbána Árona Orbána pre podozrenie z prevádzačstva. Uviedol to server index.hu s odvolaním sa na príspevok premiéra Pétera Magyara na Facebooku. Polícia v pondelok oznámila, že v hlavnom meste a v okolitých lokalitách vykonáva rozsiahlu akciu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Národný vyšetrovací úrad (NNI) a Národný úrad pre vymáhanie majetku a ochranu majetku (NVVH) momentálne realizujú zatýkanie a domové prehliadky na viacerých miestach v Budapešti a v Peštianskej župe, uviedla polícia. Policajné zásahy prebiehajú v rámci dvoch paralelných trestných konaní týkajúcich sa organizovaného prevádzačstva.
Podľa informácií servera kontroll.hu úrad NVVH už dlhšiu dobu preveroval podozrivé aktivity okolo Árona Orbána, ktoré sa týkali udeľovania víz. Spoločnosť spojená s bratom bývalého premiéra mala údajne zapisovať občanov Vietnamu na dvojdňový kurz prvej pomoci na Univerzite v Pécsi. Toto potvrdenie im následne výrazne uľahčovalo získanie schengenských víz. Áron Orbán mal v tejto súvislosti osobne intervenovať aj u vládneho splnomocnenca, aby proces schvaľovania vízových žiadostí urýchlil.
Bližšie podrobnosti o identite ďalších zadržaných ani o presnom stave vyšetrovania úrady zatiaľ neposkytli, doplňujúce informácie plánujú zverejniť v popoludňajších hodinách.
„Terčom som ja, môj brat je len nástroj,“ napísal predseda opozičného Fideszu a expremiér Viktor Orbán na Facebooku. Orbán vo svojom príspevku potvrdil zadržanie brata a zdôraznil, že v Maďarsku „neprebieha vyvodzovanie zodpovednosti, ale politické zúčtovanie s cieľom zlikvidovať politického oponenta a vybudovať systém jednej strany“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Národný vyšetrovací úrad (NNI) a Národný úrad pre vymáhanie majetku a ochranu majetku (NVVH) momentálne realizujú zatýkanie a domové prehliadky na viacerých miestach v Budapešti a v Peštianskej župe, uviedla polícia. Policajné zásahy prebiehajú v rámci dvoch paralelných trestných konaní týkajúcich sa organizovaného prevádzačstva.
Podľa informácií servera kontroll.hu úrad NVVH už dlhšiu dobu preveroval podozrivé aktivity okolo Árona Orbána, ktoré sa týkali udeľovania víz. Spoločnosť spojená s bratom bývalého premiéra mala údajne zapisovať občanov Vietnamu na dvojdňový kurz prvej pomoci na Univerzite v Pécsi. Toto potvrdenie im následne výrazne uľahčovalo získanie schengenských víz. Áron Orbán mal v tejto súvislosti osobne intervenovať aj u vládneho splnomocnenca, aby proces schvaľovania vízových žiadostí urýchlil.
Bližšie podrobnosti o identite ďalších zadržaných ani o presnom stave vyšetrovania úrady zatiaľ neposkytli, doplňujúce informácie plánujú zverejniť v popoludňajších hodinách.
„Terčom som ja, môj brat je len nástroj,“ napísal predseda opozičného Fideszu a expremiér Viktor Orbán na Facebooku. Orbán vo svojom príspevku potvrdil zadržanie brata a zdôraznil, že v Maďarsku „neprebieha vyvodzovanie zodpovednosti, ale politické zúčtovanie s cieľom zlikvidovať politického oponenta a vybudovať systém jednej strany“.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)