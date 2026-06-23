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V Maďarsku zatkli zberateľa ľudských pozostatkov
Vyšetrovatelia v mužovom byte zaistili lebky, celú dolnú časť nohy, ruku, ako aj rekonštrukciu ľudskej tváre vyhotovenú zo skutočnej ľudskej kože.
Autor TASR
Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarská polícia zatkla 30-ročného muža, ktorý zbieral časti ľudských tiel. Získal ich pri svojej práce v nemocnici či z vykradnutých hrobov na cintorínoch v Maďarsku aj na Slovensku, píše TASR na základe správy agentúry AP a serveru telex.hu.
Maďarský Národný vyšetrovací úrad (NIB) zatkol muža 17. júna v Budapešti na základe informácie, že má doma a v práci časti ľudských tiel. Podozrivý pracuje ako ošetrovateľ v nemocnici, uviedla polícia v utorkovom vyhlásení.
Vyšetrovatelia v mužovom byte zaistili lebky, celú dolnú časť nohy, ruku, ako aj rekonštrukciu ľudskej tváre vyhotovenú zo skutočnej ľudskej kože. Rôzne ďalšie ľudské kosti boli nájdené v kufri.
Našli aj srdce a polícia sa snaží zistiť, či je ľudské alebo zvieracie. Muž sa pri vypočúvaní priznal, že časti ľudského tela zbieral, pretože ho priťahovali. Niektoré aj varil ako jedlo a potom zjedol.
Muža zadržiavajú pre podozrenie z nezákonného použitia ľudských tiel. Podľa polície má „vášeň pre anatómiu a patológiu a rád pitve zvieratá“. Časti tiel zrejme získal pri práci v nemocnici a ich exhumáciou z hrobov „na opustených cintorínoch na Slovensku a v Maďarsku“.
Polícia zaistila mužov počítač, laptop, tablety, mobilné telefóny, SIM karty a dátové karty. Všetky pozostatky preskúmajú forenzní experti, uviedla polícia. Rozsah údajných trestných činov by sa tak mohol po určení ich pôvodu ešte rozšíriť.
Maďarský Národný vyšetrovací úrad (NIB) zatkol muža 17. júna v Budapešti na základe informácie, že má doma a v práci časti ľudských tiel. Podozrivý pracuje ako ošetrovateľ v nemocnici, uviedla polícia v utorkovom vyhlásení.
Vyšetrovatelia v mužovom byte zaistili lebky, celú dolnú časť nohy, ruku, ako aj rekonštrukciu ľudskej tváre vyhotovenú zo skutočnej ľudskej kože. Rôzne ďalšie ľudské kosti boli nájdené v kufri.
Našli aj srdce a polícia sa snaží zistiť, či je ľudské alebo zvieracie. Muž sa pri vypočúvaní priznal, že časti ľudského tela zbieral, pretože ho priťahovali. Niektoré aj varil ako jedlo a potom zjedol.
Muža zadržiavajú pre podozrenie z nezákonného použitia ľudských tiel. Podľa polície má „vášeň pre anatómiu a patológiu a rád pitve zvieratá“. Časti tiel zrejme získal pri práci v nemocnici a ich exhumáciou z hrobov „na opustených cintorínoch na Slovensku a v Maďarsku“.
Polícia zaistila mužov počítač, laptop, tablety, mobilné telefóny, SIM karty a dátové karty. Všetky pozostatky preskúmajú forenzní experti, uviedla polícia. Rozsah údajných trestných činov by sa tak mohol po určení ich pôvodu ešte rozšíriť.