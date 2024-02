V Maďarsku žiadali stovky demonštrantov odstúpenie Orbána

Budapešť 14. februára (TASR) - Odstúpenie maďarského premiéra Viktora Orbána a šéfa jeho kabinetu Antala Rogána žiadalo v stredu večer pred budínskym sídlom úrady vlády zhruba 500 demonštrantov. Protivládny protest zvolalo podľa servera telex.hu opozičné hnutie Momentum v súvislosti s kauzou prezidentskej amnestie pre človeka zapleteného do pedofilnej aféry, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezidentka Katalin Nováková a bývalá ministerka spravodlivosti Judit Vargová vyvodili svoju politickú zodpovednosť z tejto kauzy a odstúpili. V konečnom dôsledku sú však zodpovední Orbán, ktorý je "všemocným pánom" systému, a Rogán, "minister propagandy pracujúci mafiánskymi metódami," uviedlo hnutie na Facebooku.



Na zodpovednosť Orbánovho režimu poukázal verejne aj bývalý manžel Vargovej Péter Magyar, ktorý na protest proti praktikám vlády odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch. Magyar v rozsiahlom rozhovore pre kanál Partizán na YouTube v nedeľu večer naznačil, že skutoční páchatelia zapletení do škandálu zneužívania detí nie sú verejne viditeľní. "Polovicu krajiny má v rukách zopár rodín, a to nie je správne," vyhlásil Magyar, ktorý dôverne pozná fungovanie vládnej strany Fidesz.



Pred začiatkom demonštrácie organizátori prehrali úryvky Magyarových vyjadrení z rozhovoru, v ktorých hovorí o úlohe Rogána v systéme aj o fungovaní systému.



Podobnú protivládnu demonštráciu pripravujú na piatok aj influenceri, ktorých iniciatívu podporilo na sociálnych sieťach vyše 21.000 ľudí. Účasť na zhromaždení na Námestí hrdinov avizovali tisíce z nich.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)