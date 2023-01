V Maďarsku žijú tisíce Ukrajincov, ktorí nepožiadali o azyl

Budapešť 25. januára (TASR) - Väčšina utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny do Maďarska nepožiada o azyl. Tisíce z nich tak žijú síce v Maďarsku, ale nie sú evidovaní ako utečenci. Konštatoval to v pondelok server hang.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa aktuálnych údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Maďarsko poskytlo azyl 33.316 osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, čo je zhruba iba tretina utečencov na Slovensku. Tento počet je tak omnoho nižší ako v Poľsku s 1,5 miliónom a v Česku so 475.000 azylantami.



Mnohí Ukrajinci v Maďarsku tak nemajú usporiadaný svoj právny status. Viacerí dochádzajú za prácou, alebo sa uchádzajú o povolenie na pobyt pre účely zamestnania namiesto vybavovania azylového statusu, ktorý však v mnohých prípadoch vybavuje zamestnávateľ, zdôvodňuje server.











