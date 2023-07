V Maďarsku zvolali mimoriadnu schôdzu; Fidesz ju bude bojkotovať

Budapešť 31. júla (TASR) — Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér zvolal na pondelok mimoriadnu schôdzu parlamentu. Iniciovali ju opozičné strany po tom, čo súhlas s členstvom Švédska v NATO vyjadrilo aj Turecko. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vstup Švédska do NATO musí ratifikovať všetkých 31 členských krajín, zatiaľ tak neurobili len Maďarsko a Turecko.



Zvolanie schôdze iniciovala strana Momentum v mene šiestich opozičných strán a jedného nezávislého poslanca. Iniciatívu podpísalo celkom 40 zákonodarcov. Okrem ratifikácie vstupu Švédska do NATO navrhla opozícia prerokovať ešte ďalších päť legislatívnych návrhov.



MTI pripomína, že maďarský zákonodarný zbor už otázku rozšírenia NATO o Švédsko prerokoval a zostáva už iba hlasovanie. Mimoriadna schôdza sa začne o 13.00 h.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás minulý štvrtok (28.7.) uviedol, že parlamentná frakcia Fideszu sa na mimoriadnej schôdzi nezúčastní, keďže parlament bude mať na jeseň riadnu schôdzu a nie je dôvod na mimoriadne zasadanie.



Ratifikáciu vstupu Švédska do NATO predložila maďarská vláda zákonodarnému zboru pred vyše rokom. Predseda zahraničného výboru parlamentu z vládnuceho Fideszu Zsolt Németh minulý pondelok (24.7.) povedal, že súvisiace rokovania s Tureckom sa začnú už teraz. Podľa jeho slov 1. októbra sa zíde Veľké národné zhromaždenie Turecka, ktoré má v úmysle zahrnúť ratifikáciu vstupu Švédska do NATO medzi priority programu zasadnutia po 1. októbri. Maďarský parlament pritom začne pracovať už v polovici septembra.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg 10. júla - krátko pred začiatkom summitu NATO vo Vilniuse - oznámil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporuje vstup Švédska do Aliancie a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu.



Erdogan však následne uviedol, že Turecko neratifikuje vstup Švédska do NATO skôr než v októbri. Zároveň zopakoval, že Švédsko musí medzitým postupovať rázne voči terorizmu, ako sa k tomu zaviazalo v rámci dohody s tureckou stranou.