V Madride demonštrovali tisíce zdravotníkov

Madrid 29. novembra (TASR) - Tisíce ľudí vrátane lekárov, zdravotných sestier a ďalších zamestnancov sektoru zdravotníctva vyšli v nedeľu do ulíc Madridu, aby protestovali proti škrtom v systéme verejného zdravotníctva. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Demonštranti pochodovali spievajúc, tancujúc a bubnujúc ulicami metropoly. Na fotografiách z protestu je vidieť, že na tvárach majú nasadené rúška a dodržiavajú vzájomné rozstupy. Organizátori uviedli, že na demonštrácii sa zúčastnilo takmer 10.000 ľudí. Protest zvolalo hnutie Marea Blanca, podľa ktorého regionálne úrady nedávajú dostatok finančných prostriedkov na verejné zdravotníctvo, ktoré preto živorí.



Zdravotná sestra Lara Garcíová v rozhovore s AFP zdôraznila, že sektor sa spolieha na dočasné zamestnanecké pomery a nízke mzdy. "Štyridsať či štyridsaťpäť percent ľudí je zamestnaných dočasne, platy sú nižšie ako v iných autonómnych regiónoch," povedala a dodala, že madridské zdravotníctvo zamestnanci húfne opúšťajú.



Inú zdravotnú sestru zase pobúrila stavba novej 1000-lôžkovej nemocnice. "Ide o podvod na Madride a Madridčanoch... Je to úplne zbytočné, spravili to preto, aby dali zarobiť stavebným spoločnostiam. Madrid má dosť nemocničných lôžok, ktoré sa mohli použiť," dodala na demonštrácii.



Zdravotníci vyjadrili obavu, že nová nemocnica odčerpala finančné prostriedky, ktoré bolo potrebné prerozdeliť v zdravotníctve inak, napríklad na nábor nových zamestnancov. Viacerí na proteste niesli transparenty s nápismi ako "verejné zdravotníctvo na sto percent" či "nijaké ďalšie nekalé kontrakty".



Konzervatívna regionálna vláda škrty v zdravotníctve popiera.



Medzitým sa v nedeľu v španielskych médiách objavili fotografie zachytávajúce vo viacerých španielskych mestách davy ľudí zháňajúcich vianočné darčeky. To vyvolalo obavy z nárastu prípadov nákazy novým druhom koronavírus ako aj ironické reakcie.



Španielsky premiér Pedro Sánchez občanov vyzval, aby sa na tohoročné vianočné sviatky vyhli veľkým rodinným stretnutiam, a zabránili tak nárastu prípadov infekcie. "Nasledujúce mesiace budú rozhodujúce. Experti predpovedajú, že vstúpime do kritického štádia pandémie," povedal v nedeľu svojim prívržencom.



Španielska ľavicová vláda aktuálne zvažuje, že aj na Vianoce obmedzí stretnutia na maximálne šesť ľudí.



V Španielsku zaznamenali od začiatku pandémie už vyše 1,6 milióna prípadov nákazy novým koronavírusom a viac ako 44.000 súvisiacich úmrtí. Denne v tejto krajine posledných dňoch pribúda viac ako desaťtisíc prípadov a stovky úmrtí.