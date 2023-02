Pred marockým konzulátom v Madride sa zapálil muž, má vážne zranenia

Madrid 7. februára (TASR) - V španielskej metropole Madrid sa pred marockým konzulátom podpálil v utorok muž, ktorého potom s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na policajné a diplomatické zdroje.



K incidentu došlo okolo poludnia v severovýchodnej časti Madridu. Muža previezli vo vážnom stave do nemocnice, uviedli záchranárske zložky. "Ošetrili sme muža, ktorý utrpel vážne popáleniny a vzali sme ho do nemocnice La Paz," povedal hovorca záchranárov pre AFP.



Zdroj z prostredia diplomacie uviedol, že muž sa zapálil neďaleko budovy konzulátu. Čo bolo dôvodom jeho konania, nebolo jasné. Zdroj dodal, že k tomuto činu došlo veľmi rýchlo a muž predtým nijakým spôsobom nekontaktoval pracovníkov konzulátu.



Podľa nepotvrdených mediálnych správ išlo o marockého občana vo veku zhruba 40 rokov, uviedol pre televíziu RTVE očitý svedok, ktorý prechádzal v aute okolo. Podľa jeho slov sa okoloidúci z muža snažili strhnúť oblečenie a takisto uhasiť plamene hasiacim prístrojom. Muž sa údajne polial benzínom.