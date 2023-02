VEĽKÝ PROTEST V ŠPANIELSKU: Do ulíc vyšli ľudia v Madride

Protestujúci pochodujú na podporu verejnej zdravotnej služby v jednej zo štyroch kolón, ktoré sa stretnú v centre Madridu v Španielsku v nedeľu 12. februára 2023. Foto: TASR/AP

Madrid 12. februára (TASR) - Stovky tisíce zamestnancov zdravotnícka protestovali v nedeľu v španielskom Madride proti postupom tamojšej regionálnej vlády, ktorá podľa nich ničí systém verejného zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.Regionálna vláda v Madride je v posledných rokoch - predovšetkým od vypuknutia pandémie koronavírusu v roku 2020 - terčom kritiky pre nedostatok zamestnancov v nemocniciach a verejných zdravotných strediskách. Podľa demonštrantov vláda rozkladá systém verejného zdravotníctva a uprednostňuje súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.uviedla pre Reuters Lilian Ramisová, hlavná sestra v jednom z madridských zdravotníckych centier.Podľa hovorcu regionálnej madridskej vlády sa protestu zúčastnilo asi 250.000 ľudí, no podľa organizátorov ich bol až jeden milión.Demonštranti zaplnili námestie Plaza Cibeles v madridskom hlavnom meste, skandovali a držali rôzne plagáty. Jeden z demonštrantov mal so sebou aj maketu pravicovej líderky madridskej regionálnej vlády Isabel Díazovej Ayusovej, na ktorú pripevnil nos rozprávkovej postavy Pinocchio, všíma si Reuters.Regionálne vlády v Španielsku zodpovedajú za veľkú časť rozpočtu určeného pre zdravotníctvo. Díazová Ayusová v sobou poprela, že by jej vláda rozkladala verejné zdravotníctvo v prospech súkromného sektora.Približne 20.000 zdravotníckych pracovníkov v nedeľu protestovalo aj v meste Santiago de Compostela na severozápade Španielska. Demonštranti tam vyzývali na zachovanie verejného zdravotníckeho systému.Desiatky tisíce ľudí pochodovalo v Madride aj vlani v novembri, keď žiadali lepšie pracovné podmienky, pripomína Reuters.