V Madride sa konali pochody proti amnestii katalánskych separatistov

Madrid 12. novembra (TASR) - Viac ako 100.000 ľudí sa v nedeľu v Madride zúčastnilo na demonštrácii proti plánovanému udeleniu amnestie katalánskym separatistom, ktorí sa pred šiestimi rokmi podieľali na nezákonnom a neúspešnom presadzovaní vyhlásenia nezávislosti Katalánska.



Amnestie prisľúbil dočasný premiér Pedro Sánchez dvom katalánskym separatistickým stranám výmenou za to, že pri hlasovaní v parlamente podporia jeho kandidatúru na funkciu predsedu novej španielskej vlády.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra DPA, podobné zhromaždenia sa konali aj v ďalších mestách Španielska.



Podľa organizátorov do ulíc Madridu vyšlo protestovať až 500.000 ľudí, vláda však informovala o 80.000. Údaje o účasti na demonštráciách v iných mestách nateraz nie sú k dispozícii, doplnila DPA.



Účastníci najpočetnejšieho mítingu - v Madride - niesli transparenty so sloganmi "Nie amnestii, áno ústave" či "Sánchez je zradca". Ďalší niesli bábky, ktoré Sáncheza zobrazovali ako rozprávkového Pinocchia s dlhým nosom.



Navrhovaný zákon o amnestii, ktorý by sa vzťahoval na stovky ľudí, čo sa podieľali na jednostrannom úsilí o odtrhnutie sa Katalánska od Španielska, v uplynulých dňoch viedol k sérii násilných protestov pred madridským sídlom vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE).



Zatiaľ čo vodca PSOE a dočasný premiér Pedro Sánchez tvrdí, že takýto akt zhovievavosti by pomohol podporiť spolunažívanie po búrlivej politickej kríze v roku 2017, jeho oponenti tento krok odsúdili ako cynický a samoúčelný prostriedok na zotrvanie pri moci.



Predstavitelia najväčšej opozičnej strany, konzervatívnej Ľudovej strany (PP), dôrazne upozornili, že Sánchezovo konanie vo vzťahu ku katalánskym separatistom ohrozuje demokraciu v Španielsku.



Líder PP Alberto Núňez Feijóo okrem toho vyjadril predpoklad, že protesty proti amnestii budú pokračovať až do vypísania nových volieb.



Otázka amnestie sa objavila po júlových bezvýsledných všeobecných voľbách. Aj keď konzervatívna PP vo voľbách skončila prvá, ukázalo sa, že nie je schopná zostaviť vládu ani s podporou krajne pravicovej strany Vox a ďalších menších zoskupení.



Po tom, ako Feijóo v parlamente opakovane nezískal dostatočný počet hlasov na to, aby sa stal novým premiérom, sa o priazeň parlamentu uchádza Sánchez. Ako v nedeľu napísal britský denník The Guardian, očakáva sa, že Sánchez pri hlasovaní koncom budúceho týždňa získa súhlas Kongresu na opätovné vymenovanie za premiéra.



Novú vládu bude musieť Sánchez vytvoriť do 27. novembra. Ak sa mu to nepodarí, Španielsko čakajú ďalšie predčasné voľby. Konať by sa mali 14. januára.



DPA konštatuje, že španielski konzervatívci sú skeptickí voči ústupkom katalánskym separatistom, zatiaľ čo Vox chce takéto strany rovno zakázať.