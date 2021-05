V Madride sa na záver predvolebnej kampane po roku konal býčí zápas

Madrid 3. mája (TASR) - Býčie zápasy sa v nedeľu vrátili do španielskeho hlavného mesta Madrid prvýkrát od začiatku pandémie koronavírusu. Niekoľko tisíc divákov mohlo opäť vstúpiť na tribúny madridskej býčej arény Plaza de Toros las Ventas, informovala agentúra AP.



Miestne úrady stanovili hranicu návštevnosti na prvom býčom zápase v Madride za uplynulý rok na 40 percent. Zúčastniť sa tak mohlo do 6000 priaznivcov. Povinnosťou bolo nosenie rúška a diváci mali presne pridelené sedadlá.



Vlani v lete býčie zápasy obnovili v juhošpanielskom regióne Andalúzia po úplnom lockdowne po najhorších mesiacoch pandémie v krajine - s 50-percentnou návštevnosťou.



Načasovanie návratu býčích zápasov do Madridu má však politický podtón, keďže padlo na posledný deň oficiálnej kampane pred významnými regionálnymi voľbami.



Premiérka Madridského autonómneho spoločenstva Isabel Díazová Ayusová sa v utorkových predčasných voľbách uchádza o znovuzvolenie, pričom chce zväčšiť svoj vplyv v regionálnom legislatívnom zbore. Díazová Ayusová urobila z volieb referendum o svojom boji proti prísnejším obmedzeniam v súvislosti s pandémiou, ktoré zaviedla alebo navrhla ľavicovo orientovaná centrálna španielska vláda, uvádza AP.



Kým regionálny rezort zdravotníctva nezasiahol proti býčím zápasom, opakovane vyzýval regióny, aby neriskovali masovú nákazu povolením veľkých podujatí. Napríklad futbalové zápasy sa naďalej hrajú na prázdnych štadiónoch bez účasti divákov.



Španielske ministerstvo zdravotníctva v piatok uviedlo, že Madrid má v rámci krajiny druhú najvyššiu mieru infekcie koronavírusom s 384 prípadmi na 100.000 obyvateľov za ostatných 14 dní.



Díazová Ayusová svoje rozhodnutie povoliť býčí zápas v Madride obhajovala hlavnou témou svojej kampane, "slobodou". "Kde sú býčie zápasy, tam je sloboda," vyhlásila.