ZRÚTILA sa časť budovy, zranenia utrpeli traja ľudia
Jeden zo zranených je vo vážnom stave.
Autor TASR
Madrid 7. októbra (TASR) - Najmenej traja ľudia utrpeli v utorok zranenia po tom, čo sa v centre španielskej metropoly Madrid čiastočne zrútila budova, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.
Jeden zo zranených je vo vážnom stave. K zrúteniu časti stavby došlo neďaleko budovy madridskej opery a kráľovského paláca v centre mesta.
Hasiči nasadili pátracích psov v snahe nájsť prípadných nezvestných, uviedla miestna polícia. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, či niekto uviazol pod troskami.
Na videozáznamoch zverejnených záchrannými službami z miesta nešťastia vidieť niekoľko sanitiek a hasičských áut pred poškodenou budovou, ktorú developer prerábal na hotel, píše Reuters.
