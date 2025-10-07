Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ZRÚTILA sa časť budovy, zranenia utrpeli traja ľudia

Polícia ohradila oblasť, zatiaľ čo záchranári zasahovali na mieste zrútenia budovy v Madride v Španielsku v utorok 7. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Jeden zo zranených je vo vážnom stave.

Autor TASR
Madrid 7. októbra (TASR) - Najmenej traja ľudia utrpeli v utorok zranenia po tom, čo sa v centre španielskej metropoly Madrid čiastočne zrútila budova, uviedli tamojšie úrady. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.

Jeden zo zranených je vo vážnom stave. K zrúteniu časti stavby došlo neďaleko budovy madridskej opery a kráľovského paláca v centre mesta.

Hasiči nasadili pátracích psov v snahe nájsť prípadných nezvestných, uviedla miestna polícia. Doposiaľ nebolo bezprostredne jasné, či niekto uviazol pod troskami.

Na videozáznamoch zverejnených záchrannými službami z miesta nešťastia vidieť niekoľko sanitiek a hasičských áut pred poškodenou budovou, ktorú developer prerábal na hotel, píše Reuters.
