V Madride umiestnili sochu J. Carlosa, mieri na známe súsošie medveďa

Madrid 26. apríla (TASR) - Na madridskom námestí Puerta del Sol v utorok umiestnili sochu bývalého španielskeho kráľa Juana Carlosa, ktorá mieri na známu pamiatku - súsošie medveďa a jahodového stromu. TASR správu prevzala v stredu z webových stránok stanice BBC a denníka El Mundo.



Túto 170 centimetrov vysokú sochu z polyuretánu na námestie v španielskej metropole bez povolenia umiestnil čilský umelec Nicolás Miranda. Cieľom bolo zosmiešniť bývalého monarchu, píše El Mundo.



Juan Carlos puškou mieri na bronzové súsošie zo 60. rokov minulého storočia znázorňujúce medveďa pod jahodovým stromom. Ide o prvky z erbu mesta Madrid. Táto socha je obľúbená medzi turistami i miestnymi obyvateľmi, píše BBC.



Britská stanica dodáva, že socha Juana Carlosa na námestí zotrvala len desať minút.



Miranda pre médiá uviedol, že mnohí Španieli si Juana Carlosa spájajú s luxusným súkromným životom a jeho vášňou k lovu ohrozených zvierat ako bizóny, slony a medvede. Juan Carlos za svoju vášeň pre lov čelil kritike, pripomína BBC.



Juan Carlos I. bol španielskym kráľom od roku 1975 do roku 2O14, keď po sérii finančných a iných škandálov abdikoval. O šesť rokov neskôr odišiel do dobrovoľného exilu v Spojených Arabských Emirátoch (SAE). Na tróne ho nahradil jeho syn Filip VI.



Exmonarcha od svojho odchodu do SAE navštívil Španielsko dvakrát. Druhú z týchto ciest ukončil v utorok a vrátil sa do Abú Zabí.