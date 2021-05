V Madridskom spoločenstve sa konajú regionálne voľby

Madrid 4. mája (TASR) - V španielskom hlavnom meste Madrid a priľahlej metropolitnej oblasti sa v utorok konajú predčasné voľby do regionálneho parlamentu, ktorých favoritom je pravica vládnuca v tomto regióne už vyše 25 rokov. Do 13.00 h miestneho času svoje právo voliť využilo 28,39 percenta voličov.



Voľby sa považujú za test popularity vlády socialistu Pedra Sáncheza a pravicových strán - tie v Madridskom spoločenstve, jednom zo 17 autonómnych spoločenstiev v krajine - vládnu už 25 rokov.



Ako informovala agentúra AFP, volebné miestnosti sú kvôli pandémii dezinfikované každé tri hodiny a voliči dostávajú náhradné rúška namiesto toho, ktorým mali ústa a nos prekryté počas cesty do volebnej miestnosti.



Úrady požiadali osoby, ktoré majú diagnostikovanú chorobu COVID-19, alebo majú podozrenie, že sú nakazení, aby prišli voliť až v poslednej hodine hlasovania - medzi 19.00 a 20.00 h. Zdôraznili však, že nejde o nariadenie, skôr odporúčanie či prosbu.



Právo voliť má v Madridskom spoločenstve 5,1 milióna osôb, ktorí rozhodujú o obsadení 136 kresiel regionálneho parlamentu.



Predčasné voľby vyhlásila v marci prezidentka regiónu Isabel Díazová-Ayusová (PP) po tom, čo ukončila koaličnú spoluprácu s centristickou stranou Občania (Ciudadanos), ktorá podľa prieskumov bude mať v týchto voľbách problém získať nejaké mandáty.



Favoritom volieb je Ľudová strana (PP), ktorá by podľa posledných prieskumov verejnej mienky mala získať podporu asi 40 percent voličov, čo je takmer dvojnásobok počtu hlasov pre PP odovzdaných v regionálnych voľbách z mája roku 2019.



Ak sa tento trend potvrdí, PP porazí socialistov (PSOE), ktorých podpora v prieskumoch klesla na 20 percent - z niečo vyše 27 percent v roku 2019. PSOE bola síce v posledných voľbách úspešnejšia ako PP, ale napriek tomu sa jej v regionálnom parlamente nepodarilo získať väčšinu.



Ľavicové strany sa snažili vyburcovať svojich voličov varovaním pred nebezpečenstvom spojenectva PP s krajne pravicovou stranou Vox, ktorej hlavnou agendou je boj proti imigrantom.



Počas záverečnej demonštrácie PSOE líder PSOE a premiér Pedro Sánchez zopakoval svoje varovanie, že v týchto regionálnych voľbách je ohrozená "naša demokracia".



Podľa vyjadrenia Díazovej-Ayusovej by spojenectvo PP a Vox v madridskom regióne nebolo "koncom sveta".



Počas predvolebnej kampane médiá informovali aj o anonymným listoch s vyhrážkami smrťou s nábojmi, ktoré dostali mnohí zo straníckych lídrov vrátane Díazovej-Ayusovej a vodcu krajne ľavicovej strany Môžeme (Podemos) Pabla Iglesiasa.



Podemos je partnerom v Sánchezovej menšinovej koaličnej vláde. Iglesias pred časom odstúpil z postu podpredsedu španielskej vlády, aby viedol predvolebnú kampaň svojej strany v Madridskom spoločenstve.



Agentúra AFP pripomenula, že dnešné voľby v Madridskom spoločenstve sú prvými od začiatku covidovej epidémie v marci minulého roku, ktorá tvrdo zasiahla aj hlavné mesto Španielska, jednu z najviac postihnutých krajín v Európe.



AFP konštatovala, že región Madridu má v porovnaní s ostatnými oblasťami Španielska najhoršiu bilanciu: zaznamenal približne 15.000 z celkového počtu 78.000 úmrtí v celom Španielsku; v tomto regióne evidovali 700.000 prípadov nákazy z celkového počtu 3,5 milióna infikovaných a pacientmi s COVID-19 bolo obsadených približne 45 percent lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti.



Vzhľadom na to, že sektor zdravotníctva patrí v Španielsku do výlučnej kompetencie regiónov, ľavica chcela urobiť z tejto situácie hlavnú tému svojej predvolebnej kampane proti pravicovej prezidentke regiónu Isabel Díazovej-Ayusovej.



Díazová-Ayusová totiž napriek tlaku centrálnej vlády odmietala zaviesť príliš prísne obmedzenia proti pandémii, a to s cieľom chrániť prevádzky, najmä bary, reštaurácie a divadlá, ktoré tak v spoločenstve zostali otvorené.