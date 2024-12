V Magdeburgu bola omša za obete útoku prívržencov krajnej pravice

Magdeburg 21. decembra (TASR) — V katedrále v Magdeburgu sa v sobotu večer za účasti niekoľko stoviek ľudí konala bohoslužba za obete piatkového útoku na tamojšie vianočné trhy, ktorý si vyžiadal najmenej päť mŕtvych a vyše 200 zranených. Uviedla to agentúra DPA.



Na bohoslužbe sa zúčastnili predovšetkým príbuzní obetí, záchranári a ďalší pozvaní hostia vrátane nemeckého kancelára Olafa Scholza a spolkového prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.



Pred katedrálou sa zhromaždili ďalšie stovky ľudí, ktorí mohli bohoslužbu sledovať na veľkej obrazovke. K bočnému portálu katedrály kládli ľudia sviečky a kvety.



V čase konania bohoslužby sa na námestí v centre Magdeburgu zišlo aj niekoľko stoviek prívržencov krajnej pravice, ktorí skandovali heslá ako „My sme ľud“, informoval na svojej stránke týždenník Der Spiegel. Bolo vidieť aj transparent s nápisom „reemigrácia“, čo je odkaz na koncept, pod ktorým pravicoví extrémisti zvyčajne majú na mysli odsun veľkého množstva ľudí cudzieho pôvodu do svojej vlasti, a to aj nedobrovoľne.



Redaktor verejnoprávnej televízie ARD Thomas Vorreyer na platforme X podľa Spiegla informoval, že na zhromaždení prehovoril aj neonacista Thorsten Heise, ktorý je vo vedení strany Die Heimat (Vlasť), označovanej za extrémistickú a čiastočne neonacistickú. Heise podľa Vorreyera počas demonštrácie zvolal „Nemecko, prebuď sa zo svojho zlého sna“, čo je odkaz na nacistické heslo „Nemecko, prebuď sa“ (Deutschland, erwache!), ktoré sa stále používa v neonacistických kruhoch. Heise tiež požadoval deportáciu politikov, ktorí môžu za tragédiu v Magdeburgu.



V Magdeburgu v piatok večer vrazilo auto do davu ľudí na vianočných trhoch. Vozidlo riadil 50-ročný občan Saudskej Arábie, ktorý sa nachádza vo väzbe. Podľa informácií agentúry DPA žije v Nemecku od roku 2006 a označuje za bývalého moslima. O azyl požiadal vo februári 2016, o jeho žiadosti sa rozhodlo v júli toho istého roku. Azyl dostal ako politicky prenasledovaná osoba. Pracoval ako lekár v neďalekom Bernburgu.



Časopis Der Spiegel bez bližších podrobností informoval, že ide o prívrženca krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). Na sociálnych sieťach sa označoval za "saudského ateistu" a používal silnú protiislamskú rétoriku a vyjadrenia blízke krajnej pravici. Nemeckú vládu obviňoval z plánu "islamizovať Európu".