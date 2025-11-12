< sekcia Zahraničie
V Magdeburgu sprísnili opatrenia, vianočné trhy napokon predsa budú
V pondelok sa začal súdny proces v prípade útoku autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024.
Autor TASR
Magdeburg 12. novembra (TASR) - Nemecké mesto Magdeburg sprísni bezpečnostné opatrenia, takže vianočné trhy sa tam napokon predsa len budú môcť uskutočniť, oznámila v stredu starostka Simone Borrisová. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
V spolupráci s krajinským správnym úradom sa dospelo k dohode o „množstve opatrení na minimalizáciu rizík a zvýšenie bezpečnosti“ a po implementácii týchto opatrení môže byť udelené povolenie na usporiadanie trhov, dodala Borrisová.
V pondelok sa začal súdny proces v prípade útoku autom na vianočných trhoch v Magdeburgu z 20. decembra 2024. Zahynulo tam vtedy šesť ľudí a viac než 330 ďalších utrpelo zranenia. Pred súd sa postavil 51-ročný Tálib al-Abd al-Muhsin, lekár zo Saudskej Arábie, ktorý priznal, že sedel za volantom auta. Podľa žalobcov najprv zrazil chodcov čakajúcich na priechode a potom v požičanom aute vošiel na samotné trhy, kde prešiel vzdialenosť približne 350 metrov rýchlosťou 48 kilometrov za hodinu. Konal údajne z osobnej frustrácie a kľukatou jazdou sa snažil zraziť čo najviac ľudí.
V deň začiatku procesu vedenie mesta oznámilo, že predbežne nevydalo povolenie na konanie vianočných trhov v tomto roku. Odvolalo sa na list krajinského správneho úradu, ktorý označil bezpečnostnú koncepciu predloženú organizátormi za nedostatočnú. Trhy by navyše podľa úradu predstavovali „potenciálny cieľ útoku“.
Podrobnosti novoprijatých sprísnených bezpečnostných opatrení bezprostredne zverejnené neboli, píše DPA. Návšteva miesta konania trhov spolu s predstaviteľmi polície je naplánovaná na budúci pondelok, keď bude možné prerokovať aj prípadné bezpečnostné úpravy, dodala Borrisová.
Podľa vyjadrení vedenia mesta Magdeburg sa do kontroly vstupov na vianočné trhy investuje približne 250.000 eur. Trhy by sa mali otvoriť 20. novembra.
