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V Maine došlo k streľbe, zapojený bol údajne ICE
Polícia v meste Biddeford pre CNN potvrdila, že v tejto oblasti došlo k „policajnému incidentu“.
Autor TASR
Washington 13. júla (TASR) - V meste Biddeford v americkom štáte Maine došlo v pondelok k streľbe, do ktorej bol zapojený Imigračný a colný úrad (ICE), informoval predseda Snemovne reprezentantov tohto štátu Ryan Fecteau. Pri incidente zomrela jedna osoba, píše TASR podľa televízie CNN.
„Jedna osoba bola zabitá. Do incidentu bol zapojený ICE. Štátna polícia a Ministerstvo verejnej bezpečnosti sú teraz na mieste činu, aby zistili podrobnosti, a očakávame, že na vyšetrovaní sa bude podieľať aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI),“ uviedol Fecteau na Facebooku.
Polícia v meste Biddeford pre CNN potvrdila, že v tejto oblasti došlo k „policajnému incidentu“. Verejnosti podľa nej v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, no ďalšie podrobnosti odmietla poskytnúť.
K pondelkovému incidentu došlo necelý týždeň po tom, čo agent ICE zastrelil v meste Houston muža z Mexika, ktorý bol na ceste do práce. Lorenzo Salgado Araujo bol zabitý počas dopravnej kontroly v rámci akcie, ktorú ICE spočiatku označila za cielenú operáciu, hoci zdroj CNN neskôr uviedol, že nebohý muž nebol cieľom tejto operácie.
„Jedna osoba bola zabitá. Do incidentu bol zapojený ICE. Štátna polícia a Ministerstvo verejnej bezpečnosti sú teraz na mieste činu, aby zistili podrobnosti, a očakávame, že na vyšetrovaní sa bude podieľať aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI),“ uviedol Fecteau na Facebooku.
Polícia v meste Biddeford pre CNN potvrdila, že v tejto oblasti došlo k „policajnému incidentu“. Verejnosti podľa nej v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo, no ďalšie podrobnosti odmietla poskytnúť.
K pondelkovému incidentu došlo necelý týždeň po tom, čo agent ICE zastrelil v meste Houston muža z Mexika, ktorý bol na ceste do práce. Lorenzo Salgado Araujo bol zabitý počas dopravnej kontroly v rámci akcie, ktorú ICE spočiatku označila za cielenú operáciu, hoci zdroj CNN neskôr uviedol, že nebohý muž nebol cieľom tejto operácie.