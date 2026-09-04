< sekcia Zahraničie
V malajzijskom štáte Sarawak vyhlásili núdzový stav pre zlé ovzdušie
Na jeho územie sa dostal dym z požiarov v indonézskej časti ostrova.
Autor TASR
Kuala Lumpur 4. septembra (TASR) - Malajzia v piatok vyhlásila núdzový stav v časti štátu Sarawak na ostrove Borneo, kde znečistenie ovzdušia dosiahlo kritickú úroveň. Na jeho územie sa dostal dym z požiarov v indonézskej časti ostrova, informovala kancelária malajzijského premiéra. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
Výbor pre riadenie katastrof v štáte Sarawak formálne požiadal o vyhlásenie núdzového stavu, pretože index znečistenia ovzdušia (API) v divízii Serian prekročil kritickú hranicu 500 a v piatok ráno dosiahol hodnotu 519.
Hodnoty API nad 300 sa klasifikujú ako nebezpečné, pri hodnote nad 500 sa vyhlasuje núdzový stav.
Malajzijský sultán Ibrahim Sultan Iskandar „súhlasil s vyhlásením núdzového stavu v celej divízii Serian v štáte Sarawak v dôsledku smogu, ktorý dosiahol úroveň znečistenia ovzdušia ohrozujúcu verejné zdravie a bezpečnosť“, oznámila kancelária premiéra Anwara Ibrahima.
V dôsledku tohto opatrenia bude od pondelka minimálne do konca budúceho týždňa uzavretých 647 škôl.
Miestne úrady vo štvrtok spustili vzdušnú operáciu s cieľom vyvolať zrážky, keďže dym z indonézskej časti ostrova Borneo sa dostal do celého štátu Sarawak. Dym zvýšil respiračné ťažkosti a vyvolal dopyt po maskách na ochranu pred smogom.
Úrady do postihnutých komunít začali distribuovať aj čistú pitnú vodu.
Výbor pre riadenie katastrof v štáte Sarawak formálne požiadal o vyhlásenie núdzového stavu, pretože index znečistenia ovzdušia (API) v divízii Serian prekročil kritickú hranicu 500 a v piatok ráno dosiahol hodnotu 519.
Hodnoty API nad 300 sa klasifikujú ako nebezpečné, pri hodnote nad 500 sa vyhlasuje núdzový stav.
Malajzijský sultán Ibrahim Sultan Iskandar „súhlasil s vyhlásením núdzového stavu v celej divízii Serian v štáte Sarawak v dôsledku smogu, ktorý dosiahol úroveň znečistenia ovzdušia ohrozujúcu verejné zdravie a bezpečnosť“, oznámila kancelária premiéra Anwara Ibrahima.
V dôsledku tohto opatrenia bude od pondelka minimálne do konca budúceho týždňa uzavretých 647 škôl.
Miestne úrady vo štvrtok spustili vzdušnú operáciu s cieľom vyvolať zrážky, keďže dym z indonézskej časti ostrova Borneo sa dostal do celého štátu Sarawak. Dym zvýšil respiračné ťažkosti a vyvolal dopyt po maskách na ochranu pred smogom.
Úrady do postihnutých komunít začali distribuovať aj čistú pitnú vodu.