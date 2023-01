V Malawi pribúdajú úmrtia na choleru, spôsobujú zatvorenie škôl

Blantyre 2. januára (TASR) - Východoafrická krajina Malawi odložila otvorenie verejných škôl v dvoch veľkých mestách Blantyre a Lilongwe, aby sa takto pokúsila spomaliť vlnu úmrtí na choleru, oznámila v pondelok ministerka zdravotníctva Khumbize Chipondaová. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Celkový počet prípadov nákazy a úmrtí sa zvýšil na 17.824 a 595 od marca, keď boli hlásené prvé prípady, pričom úmrtnosť vzrástla na 3,34 percenta, uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Cholera je v Malawi problémom každý rok v daždivých mesiacoch od novembra do marca a počet úmrtí na ňu je približne 100 za rok. Odborníci však očakávajú, že súčasný výskyt choroby bude zatiaľ najhorší.



"Pribúdanie prípadov cholery a úmrtí na ňu v mestách Blantyre a Lilongwe stále pokračuje, preto sa základné a stredné školy v oboch mestách neotvoria 3. januára, ako bolo predtým odporúčané," napísala v oznámení Chipondaová. Opätovné otvorenie škôl oznámia neskôr.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) patriaca k OSN informovala, že smrtnosť narastá v približne 30 štátoch po celom svete, ktoré oznámili výskyt cholery v roku 2022, čo je o tretinu viac než v typickom roku.



Cholera sa šíri kontaminovanými potravinami alebo vodou a môže spôsobiť akútnu hnačku. Mnoho ľudí má len mierne príznaky, ale ak sa táto choroba nelieči, môže človeka zabiť do niekoľkých hodín.



Medzi obeťami cholery v Malawi sú aj zdravotníci v zdravotných strediskách.



Ministerka Chipondaová vyzvala úrady, aby sprísnili kontrolné opatrenia vrátane postrekov chlórom, ktorým sa dezinfikujú preplnené priestory ako trhoviská a školy, a aby zintenzívnili očkovanie proti tejto infekčnej chorobe.