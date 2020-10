V Mali prepustená francúzska rukojemníčka sa zvítala s rodinou

Paríž 9. októbra (TASR) - Francúzska humanitárna pracovníčka Sophie Pétroninová, ktorú pred takmer štyrmi rokmi uniesli džihádisti v Mali, sa v piatok po svojom prepustení vrátila do Francúzska, kde sa zvítala so svojou rodinou. Informovala o tom agentúra AFP.



Na letisku vojenskej základne Villacoublay ležiacej južne od Paríža 75-ročnú Pétroninovú privítal aj prezident Emmanuel Macron a ďalší vysokí predstavitelia štátu.



Po uvítacom akte nenasledovali žiadne vyjadrenia pre novinárov.



Macron však neskôr na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísal, že "Francúzi sa tešia spolu so mnou, že ste konečne späť, drahá Sophie Petroninová. Vitajte doma!"



Pétroninová sa stala obeťou únosu 24. decembra 2016 v severomalijskom meste Gao, kde roky žila a pracovala v organizácii na pomoc tamojším sirotám a podvyživeným deťom. Bola považovaná za poslednú francúzsku rukojemníčku vo svete, o ktorej sa oficiálne vedelo. Uniesli ju osoby napojené na džihádistickú al-Káidu islamského Magribu (AQIM).



Podľa malijských zdrojov únoscovia v Mali okrem Pétroninovej prepustili na slobodu aj prominentného malijského politiky Soumailu Cissého a dvoch ďalších rukojemníkov z Talianska, ktorí sú tiež na ceste do vlasti.



Soumaila Cissé (70), bývalý opozičný líder a trojnásobný prezidentský kandidát, bol unesený 25. marca 2020. Mal práve kampaň pred parlamentnými voľbami vo svojom domovskom regióne Niafounke.



Na slobodu sa dostali aj dvaja občania Talianska - Nicola Chiacchio a Pier Luigi Maccalli.



Pier Luigi Maccalli je kňaz, ktorého uniesli v roku 2018 v susednom Nigeri, kde pôsobil takmer desaťročie. Nicola Chiacchio sa dostal do rúk únoscov vlani, keď sa vydal na sólo jazdu po tejto časti Afriky.



Vláda afrického štátu Mali neodhalila okolnosti prepustenia, ktoré nasledovalo po rokovaniach s osobami zadržiavajúcimi rukojemníkov.



Malijské úrady však cez uplynulý víkend prepustili viac ako 100 väzňov - údajných alebo odsúdených džihádistov, čo vyvolalo špekulácie, že ich vymenili za Pétroninovú a Cissého.



Takéto hromadné prepustenie väzňov je výnimočným javom v tejto nestabilnej západoafrickej krajine, ktorá už osem rokov bojuje proti islamistickým vzbúrencom. Ich povstanie si vyžiadalo životy tisícov ľudí.