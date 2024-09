V Mali sa začína rekonštrukcia hrobky Askíjovcov

Gao 12. septembra (TASR) - V meste Gao na severe afrického štátu Mali sa po rokoch odkladov začína obnova hlinenej hrobky dynastie Askíjovcov, ktorá bola nedávno ešte viac poškodená výdatnými lejakmi - jedným z dôsledkov zmeny klímy.



Hrobka sa nachádza v komplexe s rozlohou štyri hektáre, ktorý zahŕňa mešity, cintorín a zhromaždisko pod holým nebom, a podľa Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) je najlepšie zachovaným objektom songhajskej ríše v celej západnej Afrike.



UNESCO zaradilo hrobku Askíjovcov do zoznamu svetového dedičstva v roku 2004, ale o osem rokov neskôr bola preradená do zoznamu ohrozených pamiatok - podobne ako komplex v malijskom Timbuktu -, pretože sever Mali vtedy padol do rúk džihádistov a separatistov. UNESCO vtedy dospelo k záveru, že ochranu lokality už nemožno zaručiť.



Povstalci síce boli vytlačení z miest na severe krajiny, región však stále sužujú násilné nepokoje a zahraniční experti ho už nemôžu navštíviť.



Prívalové dažde, ktoré začiatkom augusta zasiahli oblasť Sahelu na severe Mali, spôsobili najnovšie podmáčanie časti stropu mešity a jej prepadnutie.



Okrem úradmi plánovanej rekonštrukcie miestni remeselníci zhruba raz za dva roky objekt poškodené miesta na hrobke opravujú zmesou hliny a nasekanej slamy. Podľa odborníkov však takéto neodborné opravy môžu situáciu zhoršiť: vlhká hlina môže preťažiť pôvodnú konštrukciu a použitie nepôvodného dreva, ktoré nahrádza miestnu odrodu hasu, ohrozuje autenticitu stavby.



Pri plánovanej rekonštrukcii sa majú použiť trvalo udržateľné postupy, pričom neďaleko bola vysadená škôlka, ktorá dodáva na stavbu pôvodne použité drevo.



Projekt riadi malajzijská vláda a sumou 500.000 dolárov ho spolufinancuje Aliph Foundation, medzinárodná mimovládna organizácia na ochranu kultúrneho dedičstva v konfliktných zónach.



Výkonný riaditeľ nadácie Aliph Valery Freland považuje za reálny problém to, ako sa tradičná hlinená architektúra dokáže vyrovnať s klimatickými javmi, ktoré budú pravdepodobne závažnejšie ako v minulosti.



Miestni architekti a remeselníci sú však presvedčení, že obyvatelia mesta Gao zachránia historickú lokalitu - napriek hrozbe dezertifikácie a ozbrojeným konfliktom. Argumentujú okrem iného aj tým, že miestni murári poznajú hrobový komplex naspamäť, pretože "sa tam modlia päťkrát denne", takže ich "pozornosť môže posilniť odolnosť" objektu pred možným poškodením.