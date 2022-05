V Mali uniesli štyroch cudzincov; medzi nimi i jedno dieťa

Bamako 20. mája (TASR) - Neznámi ozbrojení muži uniesli na juhovýchode Mali troch Talianov a jedného občana Toga. Agentúru AFP o tom v piatok informoval miestny predstaviteľ a malijský bezpečnostný zdroj. Obete únosu - dvaja Taliani s dieťaťom a Togčan - sú členmi náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia. K únosu došlo v meste Sincina na juhovýchode Mali.



Mali sa od roku 2012 zmieta v džihádistickom povstaní, ktoré rozpútali skupiny napojené na teroristickú sieť al-Káida a Islamský štát. Nespočetné povstalecké skupiny a milície ovládajú rozsiahle časti územia tejto africkej krajiny.



V ozbrojených potýčkach už prišli o život tisíce vojakov a civilistov a státisíce ľudí boli nútené opustiť svoje domovy v dôsledku násilností, ktoré vypukli na severe krajiny a postupne sa rozšírili aj do centra štátu a následne aj do susednej Burkiny Faso a Nigeru.



V rukách únoscov je aj 47-ročný francúzsky novinár na voľnej nohe Olivier Dubois, ktorý v Mali žije a pracuje od roku 2015. Svoj únos oznámil on sám vo videu, ktoré 5. mája 2021 zverejnil na sociálnych sieťach. Uviedol v ňom, že ho v meste Gao na severe Mali uniesla Skupina na podporu islamu a moslimov (GSIM), hlavná džihádistická aliancia v Saheli, ktorá je napojená na al-Káidu.



Dňa 13. marca tohto roku sa na sociálnych sieťach objavilo video, v ktorom sa muž, vyzerajúci ako Dubois, obracia na svojich príbuzných a francúzsku vládu.