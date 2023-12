V Mali zaznamenali najmenej 600 prípadov a 21 obetí horúčky dengue

Bamako 6. decembra (TASR) – Horúčka dengue sa v Mali šíri a pribúdajú nové prípady a obete. Ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že do pondelka zaznamenalo už 600 prípadov a 21 obetí ochorenia. TASR informuje na základe správ agentúry AP.



Malijská vláda zatiaľ oficiálne nezverejnila žiadne počty nakazených ani obetí, rovnako neuviedla, či o pomoc požiadala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO). Prípadná epidémia tohto ochorenia by výrazne zhoršila zlú humanitárnu situáciu v krajine.



Horúčka dengue (hemoragická horúčka) je vírusové ochorenie, ktoré šíria komáre. Príznaky pripomínajú chrípku, v ťažkých prípadoch vyvoláva aj bolesť kĺbov, opuch uzlín, silné krvácanie a smrť. Nie je známa žiadna špecifická liečba, WHO odporúča prevenciu v podobe dvoch vakcín.



Zvyčajne sa vyskytuje vo vlhkom prostredí. V Mali ležiacom v suchej subsaharskej oblasti Sahel bolo ochorenie po prvý raz zaznamenané v roku 2008, ďalšie prípady sa objavili aj v rokoch 2017 a 2019.



WHO v auguste oznámila prvý výskyt ochorenia aj v Čade, kde sa objavilo niekoľko desiatok prípadov. Čad je tiež sahelským štátom so suchým podnebím. Horúčka dengue sa vyskytla aj v štáte Burkina Faso a Senegale. WHO tento rok zaznamenala aj 300.000 prípadov horúčky dengue v Bangladéši a približne štyri milióny prípadov v Severnej a Južnej Amerike.