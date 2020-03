V Mali zaznamenali prvé prípady nákazy novým koronavírusom

Bamako 25. marca (TASR) - Mali má prvé dva prípady nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Vláda tohto západoafrického štátu potvrdila nákazu u dvoch Malijčanov, ktorí sa v polovici marca vrátili z Francúzska. Infikované osoby sa podrobujú liečbe.



Vláda vo vyhlásení dodala, že ľudia by mali "zostať pokojní a prísne rešpektovať odporúčané preventívne opatrenia".



Existujú obavy, že Mali patrí medzi zvlášť ohrozené africké krajiny z hľadiska infekčných respiračných ochorení, keďže riziko šírenia nákazy tam zvyšuje pretrvávajúci konflikt.



AFP pripomína, že islamskí militanti spustili v roku 2012 povstanie na severe Mali, čím vyvolali konflikt, ktorý sa odvtedy rozšíril do centra krajiny i susedných štátov - Burkiny Faso a Nigeru. Konflikt si vyžiadal už tisíce obetí na životoch.



Prvé prípady nákazy koronavírusom už potvrdilo aj všetkých sedem štátov susediacich s Mali.



Novým koronavírusom sa v krajinách Afriky nakazilo už viac ako 1700 ľudí. Úmrtia boli zaznamenané v 13 afrických štátoch.



Pandémia nového koronavírusu sa v Afrike začala v porovnaní so zvyškom sveta prejavovať z doposiaľ neznámych príčin s oneskorením.