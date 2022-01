V Manchestri sprístupnili pamätník obetí bombového útoku z roku 2017

Manchester 6. januára (TASR) - V anglickom meste Manchester v stredu sprístupnili verejnosti pamätník 22 obetí bombového teroristického útoku, ktorý sa v tamojšej koncertnej hale odohral v roku 2017. Jeho oficiálne slávnostné odhalenie je naplánované na jar, informuje denník The Guardian.



Pamätník s názvom The Glade of Light (Čistina svetla) má tvar kruhu z nízkeho bieleho mramoru s menami zavraždených osôb. Vo vnútri tohto priestoru sa nachádza malá symbolická záhrada s celoročne kvitnúcimi rastlinami. Okolo výročia útoku (22. mája) každoročne rozkvitnú biele kvety hlohu.



Pamätník sa nachádza medzi Manchesterskou katedrálou a hudobnou školou Chetham's School of Music. Lokalita leží neďaleko viacúčelovej haly Manchester Arena, kde sa útok na konci koncertu americkej speváčky Ariany Grande odohral.



Samovražedný atentátnik - britský islamský fanatik Salman Abedi - odpálil podomácky zostrojenú nálož v čase, keď návštevníci koncertu vychádzali z haly. Jeho brata Hashema Abediho odsúdili na 55 rokov za napomáhanie.



"Tento pamätník je veľmi dôležitý najmä pre pozostalé rodiny, pre tých, čo vtedy utrpeli zranenia, pre ľudí, ktorých táto udalosť psychicky poznačila, ako aj pre celé mesto Manchester. Nešlo totiž iba o útok proti ľuďom, ale aj proti našej demokracii," uviedla pre stanicu BBC matka jednej z obetí.



"Nikdy nezabudneme na tých, ktorí 22. mája 2017 prišli o život. V srdciach Manchesterčanov už mali svoje stále miesto, teraz majú trvalý pamätník aj v srdci nášho mesta," vyhlásila predsedníčka tamojšej mestskej rady Bev Craigová.