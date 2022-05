V Mannheime a Heidelbergu sa konali protesty proti policajnému násiliu

Berlín 4. mája (TASR) - Viac ako 300 ľudí demonštrovalo v utorok večer v západonemeckých mestách Mannheim a Heidelberg proti policajnému násiliu po tom, čo v dôsledku pondelkového zásahu poriadkových síl zomrel v Mannheime 47-ročný muž. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informovala agentúra DPA.



Mannheimská polícia priblížila, že ich kontaktoval lekár tamojšieho centrálneho inštitútu pre mentálne zdravie ohľadom jedného z pacientov, ktorý zariadenie napriek nesúhlasu lekára opustil. Policajti v sprievode lekára muža napokon našli v centre Mannheimu. Keď však odmietol spolupracovať, použili voči nemu silu.



Vo videách, ktoré nahrali okoloidúci a boli zverejnené na internete, je vidieť, ako policajti muža zhodili na zem a jeden z nich ho päsťou udrel do krku a do hlavy. Muž začal po zásahu silno krvácať z nosa. Počas zákroku polície skolaboval a napriek resuscitácii sa ho nepodarilo zachrániť a zomrel po prevoze do nemocnice. Na stredu je naplánovaná pitva, ktorej výsledky sa očakávajú do konca týždňa.



Prípad vyšetruje Krajinský kriminálny úrad (LKA) v Bádensku-Württembersku a štátna prokuratúra v Mannheime. Prokuratúra dvojicu policajtov vyšetruje v súvislosti s ublížením na zdraví s následkom smrti.



Protestujúci v Mannheime na mieste incidentu položili kvety a napísali "policajná vražda". Zhruba 100 až 200 ľudí demonštrovalo už v pondelok večer, pričom niektorí obvinili policajtov z rasovo podmieneného násilia. LKA však v tejto súvislosti na Twitteri zdôraznil, že nešlo o tureckého občana. Národnosť zosnulého muža zverejnená nebola.