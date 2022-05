V Mariupole nebola vojenská prehliadka, len pochod s obrovskou stuhou

Kyjev 9. mája (TASR) - Avizovaná vojenská prehliadka v prístavnom meste Mariupol na juhovýchode Ukrajiny, ktoré je okupované ruskými jednotkami, sa nekonala.



Na svojom konte na platforme Telegram to podľa spravodajskej televízie CNN oznámil poradca mariupolského primátora Petro Andriuščenko.



Dodal však, že ruskí vojaci položili kvety k pomníku "obetiam fašizmu" na počesť starenky s červenou zástavou, ktorá sa nedávno stala novou hrdinkou ruskej propagandy. Pomník jej nedávno v meste vztýčili Ruskom podporovaní separatisti.



Podľa Andriuščenka na oslavu Dňa víťazstva bol vo vojnovom memoriálnom komplexe Savur-mohyla v proruskej Doneckej ľudovej republike (DĽR) zapálený večný oheň.



Oheň prepravili údajne z večného ohňa pri Hrobe neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade nachádzajúcom sa pri hradbách Kremľa v centre Moskvy.



Savur-mohyla je strategická vyvýšenina v Doneckej oblasti. Počas Veľkej vlasteneckej vojny bola miestom intenzívnych bojov, keď sa ju sovietski vojaci snažili získať z rúk wehrmachtu. V roku 2014 bol pamätník poškodený v bojoch medzi proruskými silami a ukrajinskou armádou.



Mestská rada Mariupola vo svojom vyhlásení k Dňu víťazstva uviedla: "Okupanti oslavujú Deň víťazstva na kostiach obyvateľov Mariupola. Stovky občanov zabitých ruskou armádou naďalej odvážajú do masového hrobu pri obci Vynohradne."



Ruskom dosadené vedenie mesta Mariupol malo pôvodne v pláne zorganizovať 9. mája v uliciach mesta slávnostnú vojenskú prehliadku svojich vojakov.



Na platforme Telegram je však len videozáznam pochodu ulicami Mariupol, ktorý vedie líder DĽR Denis Pušilin. Na záberoch vidno, ako skupina ľudí nesie ulicami mesta 300 metrov dlhú stuhu sv. Juraja, ktorá je na Ukrajine ako symbol zakázaná.



Andriuščenko na svojom konte uvádza, že na nesenie stuhy boli pozvážaní dobrovoľníci z miest Novoazovsk a Doneck, "väčšinou Rusi". Priznal, že sa zapojili aj "starší ľudia z Mariupola". Ľudí na námestie lákajú prísľubom poľnej kuchyne a potravinových balíčkov navyše, napísal Andriuščenko.



Ruským jednotkám v Mariupole naďalej kladú odpor ukrajinskí ozbrojenci, ktorí sa koncentrujú v oceliarňach Azovstaľ. Andriuščenko v pondelok informoval, že ruské jednotky obnovili útok na tento hutnícky kombinát po tom, čo konvoj OSN s evakuantmi opustil Doneckú oblasť. Dodal, že ruské jednotky sa neúspešne pokúsili preniknúť na most, ktorý bol používaný pri evakuácii.



Ruské jednotky začali na areál Azovstaľu intenzívne útočiť 3. mája, keď sa pokúsili preniknúť do závodu na niekoľkých miestach. V sobotu boli z Azovstaľu evakuované posledné deti, ženy a starší ľudia, ktorí sa tam ukrývali pred ostreľovaním a bombardovaním mesta.