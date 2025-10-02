Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. október 2025Meniny má Levoslav
< sekcia Zahraničie

V Maroku sa stupňujú protesty proti výdavkom na futbalový šampionát

.
Ľudia, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Ako v noci na štvrtok spresnila agentúra AP, úradmi nepovolené protesty pokračovali v stredu večer už piaty deň a konali sa vo veľkých mestách po celom Maroku.

Autor TASR
Rabat 2. októbra (TASR) - Počas násilných protestov v Maroku, ktorých účastníci žiadajú reformy v zdravotníctve a školstve, bolo zadržaných viac než 400 ľudí, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.

Ako v noci na štvrtok spresnila agentúra AP, úradmi nepovolené protesty pokračovali v stredu večer už piaty deň a konali sa vo veľkých mestách po celom Maroku.

Doteraz najnásilnejšia bola štvrtá noc, keď zranenia utrpelo 263 príslušníkov bezpečnostných síl a 23 civilistov. Demonštranti podpaľovali autá a rabovali obchody, došlo aj k poškodeniu administratívnych budov, bánk a obchodov.

Protesty organizuje mládežnícke hnutie GenZ 212 prostredníctvom platforiem TikTok, Instagram a aplikácie Discord. Účastníci protestov poukazujú na miliardové investície do príprav futbalových majstrovstiev sveta 2030, zatiaľ čo školy a nemocnice v Maroku zostávajú podfinancované.

Hnutie GenZ 212 vo vyhlásení deklarovalo, že odmieta násilie a že jeho cieľom sú pokojné protesty proti vláde, nie proti polícii.

Ministerstvo vnútra opakovane uviedlo, že bude rešpektovať právo občanov na protesty v rámci zákona a že zasahovať bude „zdržanlivo a s pokojom, vyhýbajúc sa provokáciám“.

Maroko sa pripravuje na usporiadanie Afrického pohára národov vo futbale, ktorý sa bude konať koncom tohto roka. V roku 2026 čakajú túto krajinu parlamentné voľby. AP konštatovala, že voľby sa budú konať v situácii, keď mnohí obyvatelia Maroka napriek hospodárskemu rastu pociťujú nespokojnosť pre veľké regionálne rozdiely, nízku úroveň verejných služieb a nedostatok pracovných príležitostí, najmä pre mladých.

AFP doplnila, že podľa pozorovateľov Maroko zažíva najnásilnejšie demonštrácie od rokov 2016–17, keď sa nepokoje odohrávali v horskom regióne Ríf na severe krajiny.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku