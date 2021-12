V Maroku zadržali 25 ľudí podozrivých z podpory Islamského štátu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Rabat 19. decembra (TASR) - Marocké bezpečnostné sily zatkli tento mesiac 25 ľudí, ktorí sú podozriví z podpory organizácie Islamský štát (IS) a plánovania "" útokov v kráľovstve, uviedol v sobotu pre agentúru AFP nemenovaný bezpečnostný zdroj.K ich zatknutiu došlo v niekoľkých mestách ešte 8. decembra, a to v rámci "", uviedol zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.Niektorí z podozrivých už predstúpili pred súd, dodal zdroj.Marocké médiá informovali o celoštátnej protiteroristickej operácii ešte 8. decembra, pričom deklarovali, že mala byť najväčšia svojho druhu za posledné roky. Oficiálne zdroje vtedy tento záťah nepotvrdili.V sobotňajších správach sa uvádza, že počas operácií úrady zhabali zbrane vrátane strelných zbraní a streliva, ako aj návody na výrobu bômb a materiály "Vyšetrovaním sa tiež zistilo, že podozriví plánovali vykonať v Maroku "" teroristické útoky.Policajné riaditeľstvo pre boj s terorizmom v piatok uviedlo, že v spolupráci s americkými spravodajskými službami zmarilo predpokladaný plán IS na spáchanie bombového útoku a zatklo údajného podporovateľa tejto skupiny.Bezpečnostný zdroj povedal agentúre AFP, že táto operácia nemá "" so zatknutiami zo začiatku decembra.