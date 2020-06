V Maroku zatkli 11 ľudí za ilegálne interrupcie

Rabat 24. júna (TASR) - Marocká polícia oznámila, že v utorok zatkla 11 ľudí za "ilegálne interrupcie" v kráľovstve, kde sú tresty uväznenia za umelé ukončenie tehotenstva témou ostrej verejnej debaty. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Štátna bezpečnosť uviedla, že vyšetrovanie otvorila po tom, čo "dostala sťažnosti na kliniku vykonávajúcu ilegálne interrupcie" v turistickom meste Marrákeš.



Lekára (77), ktorý kliniku vlastnil, štyri zdravotné sestry a šesť klientok vrátane 17-ročného dievčaťa zadržali pre obvinenia vrátane ilegálnych interrupcií, znásilnenia neplnoletej osoby, cudzoložstva a spolupáchateľstva pri týchto zločinoch.



Osem z obžalovaných zostáva vo väzbe, neplnoleté dievča dali "pod policajný dozor".



Maroko viedlo v roku 2015 debatu o "naliehavej potrebe" zreformovať legislatívu, pretože denne sa robili stovky utajených interrupcií, často v otrasných podmienkach.



Oficiálna komisia odporučila, aby bolo umelé prerušenie tehotenstva za určitých osobitných okolností zákonom povolené - napríklad v prípade znásilnenia alebo vážneho poškodenia plodu.



Po týchto odporúčaniach však nenasledovala žiadna reforma zákonov, napriek lobovaniu podporovateľov práv žien.



Umelé prerušenie tehotenstva je v Maroku trestný čin. Vykonávateľov zákroku trestajú od jedného do piatich rokov väzenia a ženy, ktoré ho podstúpia, dostávajú trest od šesť mesiacov do jedného roka za mrežami.



Mimovládne organizácie tvrdia, že v Maroku dospelí denne opustia do 150 detí, čo je jav, ku ktorému prispievajú aj neželané tehotenstvá.