V Marseille sa začal kongres zameraný na zachovanie biodiverzity

Marseille 4. septembra (TASR) - Vo francúzskom meste Marseille sa v piatok začal kongres Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Viacerí rečníci využili túto príležitosť na varovania, že ľudstvo musí ochranu biodiverzity a klimatickú zmenu riešiť spoločne.



Ako informovala agentúra AFP, kľúčovým posolstvom IUCN je, že miznúce druhy a ničenie ekosystémov nie sú o nič menšou existenčnou hrozbou ako globálne otepľovanie.



"Boj o klímu – proti zmene klímy – je spojený s bojom za zachovanie a obnovu biodiverzity," uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron v príhovore na otváracom ceremoniáli kongresu. Varoval však, že snahy zastaviť úbytok divoko žijúcich zvierat vo svete zaostávajú.



Medzi hlavnými témami konferencie bude to, ako zvrátiť ničenie biotopov, neudržateľné poľnohospodárstvo, ťažba a otepľovanie planéty.



"Stojíme pred obrovskými výzvami. Sme svedkami, ako sa klíma mení a ako to výrazne ovplyvňuje naše spoločnosti," uviedol generálny riaditeľ IUCN Bruno Oberle v príhovore pred začiatkom samotného kongresu.



"Sme svedkami toho, ako sa stráca biodiverzita a pandémia zasahuje naše ekonomiky, naše rodiny, naše zdravie," dodal.



"Je ťažké čítať titulky: záplavy, požiare, hladomory, epidémie a povedať svojim deťom, že je všetko v poriadku," povedal na otváracom ceremoniáli americký herec a aktivista Harrison Ford a pokračoval slovami: "To nie je v poriadku. Nie je to v poriadku, do čerta!"



Kongres IUCN sa mal pôvodne konať v roku 2020, pre pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 ho však odložili na tento rok. Trvať má do 11. septembra.



Na razantnejšie opatrenia vyzvala v piatok v uliciach Marseille skupina demonštrantov, ktorí niesli transparenty s nápismi ako "Príroda nie je na predaj!" a "Zmeňte systém, nie klímu!".