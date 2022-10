V masovom hrobe v Líbyi sa našlo viac ako 40 tiel

Tripolis 2. októbra (TASR) - Masový hrob s pozostatkami 42 ľudí odkryli v líbyjskom meste Syrta, ktoré je bývalou baštou skupiny Islamský štát (IS). Podľa agentúry AFP o tom v nedeľu informoval tamojší úrad pre nezvestné osoby.



Masový hrob sa nachádza na mieste bývalej školy. V koordinácii s úradom súdneho lekárstva boli z tiel odobraté vzorky DNA na analýzu, dodal úrad bez ďalších podrobností.



Pobrežné mesto Syrta bolo v rokoch 2015-16 v rukách IS, ktorý pri jeho ovládnutí využil chaos, čo zachvátil veľkú časť Líbye po zvrhnutí a zabití diktátora Muamara Kaddáfího počas povstania v roku 2011.



Džihádistickú skupinu IS v decembri roku 2016 - po mesiacoch intenzívnych a pouličných bojov - zo Syrty vytlačili sily lojálne vtedajšej vláde národného porozumenia.



V októbri roku 2017 bol neďaleko Syrty objavený hrob s telami 21 koptských kresťanov, ktorých džihádisti popravili ešte v roku 2015.



Ďalší masový hrob s pozostatkami 34 kresťanov bol objavený neďaleko Syrty v decembri roku 2018, viac ako tri roky po tom, čo IS zverejnil video, na ktorom jeho príslušníci popravili najmenej 28 mužov označených za koptských kresťanov.