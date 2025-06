V Mekke sa začala výročná púť hadždž, sprevádzajú ju prísne opatrenia

Mekka 4. júna (TASR) - V saudskoarabskom meste Mekka sa v stredu začala výročná moslimská púť hadždž. Podľa odhadov sa na najdôležitejšej púti islamu zúčastní približne 1,4 milióna moslimských veriacich, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Púť tento rok sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia, aby sa predišlo tragédii podobnej tej z minulého roka, keď pri extrémnych horúčavách presahujúcich 51 stupňov Celzia zahynulo vyše 1300 ľudí.



Úrady sprísnili kontroly a spustili razie, aby odhalili pútnikov bez náležitého povolenia. Nelegálnym pútnikom hrozia vysoké pokuty, vyhostenie a zákaz vstupu do Saudskej Arábie na desať rokov.



Povolenia na púť sa prideľujú krajinám na základe kvót a jednotlivcom sa rozdeľujú prostredníctvom lotérie.



Do operácie na odhaľovanie nelegálnych pútnikov nasadili sledovacie drony a kamery s funkciou rozpoznávania tvárí. Dopravu na vstupoch do Mekky a na posvätných miestach riadia systémy umelej inteligencie.



Ministerstvo pre náboženské púte hadždž a umra v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami zintenzívnilo úsilie o zaistenie pohodlia a bezpečnosti pútnikov. Budujú sa tienené plochy a inštalujú chladiace zariadenia.



Vydané boli i pokyny a odporúčania pre pútnikov, napr. zdržiavať sa v stanoch v čase najväčších horúčav, dodržiavať časový harmonogram pre danú skupinu pútnikov, používať len schválené dopravné prostriedky a v kritických časoch sa nepresúvať pešo. Odporúča sa tiež mať pri sebe elektronickú kartu, ktorá je nevyhnutná na rýchlu identifikáciu pútnikov.



Pri teplotách, ktoré by sa mali tento rok vyšplhať nad 40 stupňov Celzia, pútnici v rúchach sedemkrát v protismere hodinových ručičiek obídu Kaabu, kamennú stavbu v tvare kocky v strede Veľkej mešity v Mekke. Ide o najposvätnejšie miesto islamu, pripomína AFP.



Následne sa pútnici vydajú do mesta Miná, vzdialeného približne päť kilometrov od Veľkej mešity, a potom ich čaká hlavný obrad na hore Arafát, kde údajne prorok Mohamed predniesol svoju poslednú kázeň.



Pred vstupom do Mekky musia pútnici najprv vstúpiť do stavu čistoty, ktorý si vyžaduje špeciálne oblečenie a správanie. Muži si obliekajú biely odev pripomínajúci rubáš, ktorý zdôrazňuje jednotu veriacich bez ohľadu na ich spoločenské postavenie alebo národnosť. Ženy nosia voľné biele šaty, ktoré zakrývajú celé telo okrem tváre a rúk.



Hadždž trvá takmer týždeň. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu finančné prostriedky. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.